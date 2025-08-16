Demasiado castigo para un Compos del que Secho destaca su defensa

La SD Compostela cayó este sábado (3-0) en A Magdalena (Vilalba) ante el CD Lugo en un nuevo encuentro de preparación con el foco puesto en el inicio de la competición oficial, ante el Barco, en el primer fin de semana de septiembre, en el estadio Verónica Boquete de San Lázaro. De esta forma, el conjunto de Secho suma tres derrotas, después de caer también ante el Deportivo en San Lázaro (0-5) y frente al Fabril (2-0) en OViso (Arzúa); y una victoria, tras vencer a domicilio, en A Fieiteira, al Cidade de Ribeira (1-2) en el Torneo Festas de Verán.

En la primera parte, el choque fue muy disputado, teniendo el Lugo mayor iniciativa al inicio, pero que poco a poco se fue compensando, disfrutando ambos equipos de fases de superioridad con el balón. Los picheleiros se centraron en tener una defensa consistente y lograron ser un bastión en el campo. Y el trabajo de los de Secho, con las líneas muy juntas, lograron impedir a los de Iglesias, yendo a vestuarios con el 0-0.

El compostelanista Quico González, con el balón, durante el partido ante el CD Lugo, ayer, en A Magdalena. / Nacho Castaño

Tras el descanso, los lucenses saltaron al campo con la idea clara de dominar la posesión, aunque el Compos, que realizaba varios cambios, se mantenía organizado en el aspecto defensivo y, gracias a grandes robos, generó buenas contras que precisaron de una mejor finalización.

Pero los cambios del Lugo le dieron la vuelta al choque, introduciendo a los jugadores que más jugaron en su último amistoso ante la Ponferradina. Así, los ‘albivermellos’ darían el primer golpe con un gran cabezazo de Rosón (min. 54) que Secho valoró como «evitable» por parte de sus hombres. Celorio definía a la perfección para poner el segundo (min. 71) y Lago Júnior sentenciaba desde el punto de penalti (min. 81).

Secho valoró de forma positiva el choque, ya que «nos sirve para progresar. El equipo compitió bien contra un equipo de categoría superior. Su primer gol, con un centro lateral, era evitable por nuestra parte. Con respecto al segundo, debo verlo de nuevo para ver si era falta. Pero, pese a lo que refleje el marcador, me voy contento porque defendimos muy bien, con las líneas muy juntas, y tuvimos robos de mucho mérito en la segunda parte. Nos falta trabajar más para definir mejor».

El Compos salió de inicio con Cobo, Valín, Quico, Damián, Aarón, Mateo, Samu, Goris, Porrúa, Guisande y Carlos López. También jugaron: Graumann, Diego Rodríguez, Zuba, Diego Uzal, Trasi, Armental, Cañizares, Maceira, Lucas Besada, Eloy Rivas y Lucas Fariña.

Siguientes amistosos

Tras el encuentro de ayer en Vilalba ante el CD Lugo, el próximo test de pretemporada para el conjunto santiagués tendrá lugar este miércoles, a las 20.00 horas, ante el Noia, en el campo Julio Mato. Y solo tres días después, el sábado 23, también a las 20.00 horas, la SD Compostela afrontará, frente a la SD Sarriana, el IX Memorial Antonio Bermúdez, en el Vero Boquete. Una cita que servirá para calibrar, ante su afición, el nivel del conjunto santiagués para encarar el inicio de la competición oficial. No obstante, el equipo dirigido por Secho cerrará la pretemporada ante el CD Lalín, el 29 de agosto (19.30), en el Manuel Anxo Cortizo.

Tras el descenso de Segunda Federación, la SD Compostela vuelve este curso a la Tercera RFEF (antigua Tercera División), una categoría que abandonó en la campaña 2019/20, cuando la esedé, entrenada por Yago Iglesias, actual técnico del CD Lugo, logró el ansiado ascenso a Segunda División ‘B’, con una plantilla con nombres como Miki Villar o Brais Abelenda.