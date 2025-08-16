FÚTBOL
Turno para el fútbol femenino en el Torneo Unindo Camiños
Grupo A: Victoria FC, Deportivo B, Famalicão y Bergantiños | Grupo B: Celta, Sporting de Braga, Victoria CF y Vitoria de Guimarães
Este fin de semana se celebra el Torneo Unindo Camiñosde fútbol sénior femenino, que tendrá lugar en el Campo Municipal de Santa Isabel (Santiago de Compostela) y contará con la participación de equipos de gran nivel.
Para esta segunda edición, la organización, en manos del Sporting Santiago, ha optado por aumentar el número de clubes participantes. Ocho equipos procedentes de diferentes lugares de España y Portugal se daránm cita en la capital gallega, mientras que el año pasado se disputó un único partido entre los dos conjuntos participantes, Victoria FC y Dépor.
Al igual que en la modalidad masculina, la competición constará de dos grupos, de los cuales saldrán los cuatro equipos clasificados para las semifinales. En el grupo A, las locales del Victoria se enfrentarán a Bergantiños, Deportivo B y Famalicão. El grupo B queda conformado por el Celta, Sporting de Braga, Vitoria de Guimarães y Victoria CF. Los partidos de la fase inicial se disputarán durante la jornada del sábado.
Por otra parte, las semifinales se desarrollarán a partir de las 10.30 horas del domingo y la gran final tendrá lugar a las 18.00 horas.
