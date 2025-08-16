Unindo Camiños ya conoce a los semifinalistas del torneo femenino

Unindo Camiños sigue llenando Compostela del mejor fútbol y este fin de semana está viviendo su torneo femenino, que ha ofrecido en la jornada de este sábado un altísimo nivel en su fase de grupos. Los encuentros que se disputarán en las semifinales de este domingo serán el Deportivo- Braga y el Vitória-Victoria FC, a partir de las 10.30 horas, mientras que la gran final se disputará a las 18.00 horas del mismo día.

Grupo A

El Deportivo Abanca ha sido capaz de liderar el Grupo A sin dar oportunidad a sus rivales. El cuadro herculino sumó los tres triunfos y, con ellos, los nueve puntos, superando al Victoria FC por 0-2 (goles de Laura Tubío y Sonsoles), al Famalicão por 2-0 (goles de Jenny y Lucía Mariño) y al Bergantiños por 0-4 (goles de Marta Rico, Lucía Mariño Sonsoles y Laura Otero).

El Victoria sería segundo por diferencia de goles, tras empatar a ceros con el Bergantiños e imponerse por 1-0 al Famalicão (gol de Minerva). El resutado con el Dépor condenó a un Bergantiños, que también vencía al Famalicão por 1-0 (gol de Noa).

De este modo, el Grupo A quedaba con la siguiente clasificación: primero, Deportivo con 9 puntos (diferencia de goles +8); segundo, Victoria con 4 puntos (0), tercero, Bergantiños con 4 puntos (-3); y último, Famalicão con 0 puntos (-3).

Grupo B

Por otro lado, en el Grupo B el dominio fue portugués. El Vitória de Guimarães pasa como primero por diferencia de goles con el Sporting de Braga, habiendo sumado ambos equipos 7 puntos. As Celtas quedó en tercer lugar con un punto, empatando con el Victoria.

Los resultados fueron: Celtas 0-0 Victoria CF, Celtas 0-2 Vitória (goles de Mafalda y Betinha), Victoria 0-1 Braga (gol de María Joao), Celtas 0-2 Braga (goles de Catarina Fernandes), Victoria 0-2 Vitória (goles de Brasil) y Vitória 0-0 Braga. De este modo, la clasificación fue: Vitória primero, con 7 puntos (+4); Braga segundo, con 7 puntos (+3); Celtas tercero, con 1 punto (-4); y Victoria último, con 1 punto (-3).