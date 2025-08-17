El Vitória se lleva en los penaltis el Torneo Unindo Camiños femenino

El Vitória de Guimarães se corona como equipo campeón del Torneo Unindo Camiños femenino, superando en la final al también portugués Sporting de Braga en la tanda de penaltis (2-4). Las campeonas rozaban el título con un 2-0 a favor, pero en Santa Isabel la tensión fue máxima gracias a un precioso empate final que llevó a una tanda de penaltis, en la que las de Guimarães ya no perdonaron.

Semifinales

Para decidir los dos equipos participantes por el título, en la tanda de la mañana se disputaron las semifinales en las que el campeón del Grupo A, el Deportivo Abanca, se enfrentaba al segundo del B, el Sporting de Braga. Mientras, en el otro cruce se medían el ganador del B, el Vitória de Guimarães, y el segundo del A, el Victoria FC.

El duelo más igualado de las semifinales lo disputaron el Dépor y el Braga, en el que un solitario tanto de las portuguesas, materializado por Matilde Almeida, dejaba a las herculinas fuera de la pelea por el título en el campo de Santa Isabel, pese a haber hecho una fase de grupos perfecta, ganando todos sus duelos y sin haber encajado ningún gol hasta esta eliminatoria.

En la otra final, el Victoria FC se presentaba ya como el único equipo gallego y compostelano, con la difícil tarea de tratar de superar a un potente Vitória de Guimarães. Las picheleiras pusieron todo su esfuerzo en el terreno de juego, pero las portuguesas fueron claramente superiores y golearon 5-1 a las picheleiras. Las goleadoras del Vitória fueron Betinha, Sara Brasil, Mia Foster, María Ribeiro y María Gaspar, mientras que Deus puso el tanto de las locales.

Final con acento portugués

Con estos resultados, se daba una final lusa, en la tarde de este domingo, entre el Vitória y el Braga. Ambos equipos harían gala de su mejor fútbol en el campo de Santa Isabel y emocionarían a todos los asistentes con un duelo muy igualado, intenso y con emociones fuertes hasta el último minuto.

El Vitória sería el equipo que terminaría imponiendo su ritmo de juego y logrando materializar sus ocasiones. Las de Guimarães lograban conectar en dos ocasiones por medio de Betinha, que completó un magnífico torneo.

Se acercaba el final del duelo y muchos ya daban por ganador al Vitória. Nada más lejos de la realidad. El Braga logró dar un paso hacia delante en le tramo final, cuando todo parecía ya perdido, y Pedras y Bessa lograron empatar el duelo, llevando la pelea por el título a la tensión máxima con los penaltis.

Actuación de mucho mérito la de las jugadoras del Braga, pero el Vitória fue el equipo que tuvo mayor acierto desde la pena máxima y se proclamaba campeón del Unindo Camiños femenino con el 2-4 de la tanda de penaltis.