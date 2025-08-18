Adrián Dios: «É imposible camiñar por Fontiñas e non atopar a un neno coa camiseta do club»

Veinte años atrás nació «un club de barrio» en Santiago. Los padres de un grupo de niños que jugaban al baloncesto se reunieron y decidieron fundarlo. Entre ellos, la madre y el padre de Adrián Dios Vicente, actual presidente de la institución deportiva, que fueron el primer coordinador deportivo y la primera secretaria de la junta directiva, respectivamente. Por eso, él siempre estuvo vinculado a esos colores con los que jugó, a los equipos que entrenó por 15 años y a la institución que hoy dirige.

El club en cuestión, la Asociación Deportiva de Baloncesto Fontiñas, se define como un «club de base», porque su vínculo indisoluble con el rincón compostelano donde nació es «unha das súas señas de identidade» según Dios Vicente, lo que los «diferencia moito dos clubes de Santiago».

«Dende que se constituíu, houbo unha intención moi grande de vincular ao propio club ao barrio, porque a inmensa mayoría de rapaces e rapazas que xogan son de aquí, e Fontiñas é un barrio que ten moitísimo sentimento de pertenza, tanto para esas xeracións que naceron aquí como as que viñemos a vivir desde moi pequeniños. Sempre hai esa imaxe na cidade de que é un barrio onde pode haber máis delincuencia, pero ao final, a nós danos orgullo ser do barrio e levalo sempre por diante», destaca.

«Esa identificación para noso club é fundamental. É imposible a dia de hoxe camiñar por Fontiñas e non atopar a un neno ou unha nena que leva a sudadera ou a camiseta do club. De feito, os cubres de adestramento que utilizamos antes dos partidos, no deseño da camiseta din ‘15707 Somos Barrio’», señala, haciendo referencia al código postal de su zona y al eslogan del club.

La gente de la ADB Fontiñas tiene «moi claro» ese origen -enfatiza Dios Vicente- más en una ciudad donde «o baloncesto, xeralmente, estivo ligado aos colexios concertados da Virxe da Cerca e outros, que sempre tiveron estruturas deportivas moi potentes que, por certo, funcionaban moi ben».

«Entón nós, nese mundo, somos bastante outsiders, porque o baloncesto tradicional está ligado a ese perfil de colexio, e nós somos o único club de baloncesto de barrio que hai na cidade. Iso danos un perfil propio, esa pata social sempre a levamos moi presente, porque Fontiñas é un barrio moi diverso. Nesta diversidade gustanos traballar, para que todos os rapaces, independentemente da súa condición social, poidan practicar baloncesto», apunta.

De África al Fontiñas

Esa mirada es la que llevó al club a ganar este año el Premio a la Acción Social otorgado por el Concello de Santiago. Lo que importa, tal como remarca el presidente del club, no es el galardón, sino la iniciativa premiada de los encuentros deportivos que el Fontiñas llevó adelante con un grupo de jóvenes refugiados de Mali y Senegal, residentes en Santiago.

Dios Vicente explica que todo inició por casualidad: «O verán pasado, os nosos rapaces comenzaron a ver que nas pistas descubertas de Fontiñas había moitos rapaces que claramente eran africanos, que non os coñecían de nada e iban alí a xogar ao baloncesto. Empezaron a falar con eles e resulta que eran un ‘grupete’ de rapaces que estaban no centro de acollida do Monte do Gozo. Empezaron a xogar con eles durante o verán e cando tivemos un pouco de coñecemento de cal era a situación, que eles estaban nun centro de refuxiados, cunhas historias vitais terroríficas, puxémonos en contacto coa organización que xestiona o centro, porque pareceunos interesante que puideramos colaborar ofertando unha actividade de baloncesto para os rapaces».

Fue una de las madres del club, integrante de la junta directiva, la impulsora de la iniciativa, ya que su hijo era de los que jugó esos primeros partidos espontáneos. Encuentros que pronto se transformaron en entrenamientos y luego torneos de baloncesto 3x3 en el centro de acogida de A Silvouta (ya que el de Monte do Gozo no tenía pabellón), al tiempo que «tres rapaces», uno de Mali y dos de Senegal, empezaron a entrenar con el equipo júnior masculino por la relación generada con los jugadores del Fontiñas. «O baloncesto é un lugar precioso para acoller a xente e facela integrarse, iso foi un pouco o obxetivo tanto dos chavales como por parte das familias», acota.

«Nós viamos que iso está ben como alternativa de ocio, xa que están alí, moitas veces aburridos, e non teñen moito que facer; pero se o que queres é integrar, o importante é mezclar con xente de aquí para fomentar a comunicación, que practiquen o idioma», indica Dios Vicente, que añade: «Entón ocorréusenos organizar o torneo, porque fomentaba un pocou que a xente fixera o círculo de amizades. Se ti pensas no perfil dunha persoa refuxiada, que saíu de Mali escapando, e cae nun centro en Santiago, como podia estar en Murcia ou en Zaragoza, o seu entorno é literalmente cero. A través do deporte fomos capaces de darlles certo entorno».

«De feito, houbo varios rapaces aos que lles conseguimos traballo», subraya Dios Vicente, al indicar que uno de ellos fue empleado por la empresa de un conocido del club. Otro ejemplo de que las iniciativas del ADB no quedaron solo en lo deportivo, fue una por la que el Fontiñas ocupó los titulares de medios locales, al haber organizado una recogida de calzado para los jóvenes, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, recolectando más de 150 pares de zapatillas, tras ver, en uno de esos partidos iniciales en el centro de acogida, que los jóvenes las necesitaban.

El futuro y los valores

Con 246 licencias en la temporada pasada, el Fontiñas es, en palabras de su presidente, «un club moi grande». La ya consolidada institución compostelana cuenta hoy con veinte equipos que entenan en tres pabellones del barrio. De ellos, tres son de categoría sénior. «Os tres, por certo, xogaron fase de ascenso este ano, aínda que ningún deles ascendeu, o resultado deportivo foi moi satisfactorio», comenta Dios Vicente, que además de directivo es entrenador del equipo mini femenino.

«A que aspiramos? A ter un equipo na ACB e outro en liga femenina, como mínimo», bromea, al ser consultado sobre el futuro del club. «Neste momento estamos nun proceso moi positivo de crecemento a todos os niveles. Entón, realmente as aspiracións son seguir consolidando o crecemento. Nós aspiramos a conseguir que cada vez máis nenos e nenas que non facían deporte, neste caso en Fontiñas, poidan facelo, porque é algo moi positivo dende o punto de vista físico, pero tamén mental», agrega, al destacar además el intenso crecimiento que ha tenido el club en los últimos siete años.

«O Noso obxetivo non é que os nosos nenos gañen, é que aprendan. Non é que todos os nosos xogadores acaben sendo profesionais do baloncesto, senón que todos teñan unha serie de valores -compañerismo, traballo en equipo, sacrificio- e que cando sexan maiores sigan facendo deporte», sentencia el presidente del Fontiñas.