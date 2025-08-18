Álex Cobo: «Tercera RFEF es una categoría muy difícil»

Álex Cobo Padillo (Sant Boi del Llobregat, 06/07/1995) llegó este mismo verano a la SD Compostela. El guardameta catalán fue uno de los primeros fichajes del conjunto de Secho Martínez para la nueva temporada. Tras una campaña histórica en la que consiguió el ascenso a Segunda RFEF con la UDOurense, Cobo ocupará la meta blanquiazul con el objetivo de volver a conseguir la promoción. Nueva aventura para un portero experimentado que aterriza en la capital gallega para aportar seguridad y solidez.

¿Cómo has llevado estas primeras semanas de adaptación?

Bien. La verdad que bien, porque conocía a varios de los compañeros y ha sido bastante fácil la adaptación al equipo, sobre todo.

Vienes de hacer una temporada histórica en Ourense, consiguiendo el ascenso de forma directa y siendo uno de los pilares del equipo. ¿Fue difícil tomar la decisión de dejar a la UDO?

Más que difícil, fue un poco sorpresiva, porque lo primero que piensas cuando asciendes es en quedarte. Pero bueno, se dieron una serie de circunstancias económicas, sociales… Y apareció la opción del Compostela, además yo ya conocía a Secho, que me habló muy bien del proyecto, y la decisión fue mucho más fácil.

Cuentas con tres ascensos a Segunda Federación y en todos siendo importante. Respecto a eso, ¿Ves al equipo preparado para conseguir el objetivo?

Al equipo lo veo muy bien. Estas tres primeras semanas han sido muy buenas para acoplar a tantos jugadores nuevos. Es cierto que no podemos caer en ese tipo de cosas, en esos favoritismos. Lo podemos ser (favoritos), pero no nos lo tenemos que creer. Hay que ser conscientes de que es una categoría muy difícil, que hay campos muy difíciles y tenemos que ser humildes en ese sentido.

¿Y cómo se gestiona esa etiqueta de favoritos dentro del vestuario?

Yo siempre digo que eso se lleva semana a semana, que no hay que ponerse un objetivo muy a largo plazo, sino ir viendo jornada a jornada cómo se van desarrollando los partidos.

Sois muchos los jugadores que os habéis incorporado. Ante esto, ¿de qué forma trabaja el grupo para acoplarse de la forma más rápida posible?

Es diferente. Secho tiene una manera de trabajar diferente, más táctica y didáctica. Para la mayoría de jugadores, al no conocerlo, puede ser más costoso en un principio. Pero bueno, también es más sencillo a la hora de que todos lo asimilemos al mismo tiempo.

¿Algún compañero que te haya sorprendido, del que no conocías tanto y te ha llamado la atención?

Había estado con Charly en el Bergantiños y me parece un jugador diferencial para la categoría. Creo que nos puede dar muchísimo y no es que me haya sorprendido, pero creo que va a marcas las diferencias.

En los primeros partidos de pretemporada, hemos podido observar un equipo atrevido, que intenta salir con el balón jugado desde atrás constantemente. ¿Te sientes cómodo asumiendo este rol?

Sí, sí que me gusta. La verdad es que la mayoría de equipos en los que he estado me he sentido partícipe en ese juego de iniciación. Secho también apuesta por esta idea, de ser dominantes desde atrás. Y yo me siento cómodo siendo partícipe en esa fase del juego, así que lo vamos a llevar bien.

Como hombre que conoce la categoría y viendo los movimientos que se están dando, ¿qué otros equipos van a estar en esa lucha por los puestos de arriba?

Por lo que he visto, me gusta mucho la plantilla del Arosa, que está fichando muy bien y creo que lucharán por la primera plaza. Además de Alondras y Boiro, que también tienen buena pinta.

En lo personal, ¿qué objetivos se marca Álex Cobo?

Bueno, ya lo dije al llegar, que me parece muy difícil superar los números de la temporada pasada. Pero todo lo que sea igualarlo o mejorarlo, para mí, es un reto personal. Así que ojalá se dé y vamos a intentarlo.

Ahora, un poco de fantasía. Si pudieses ser Secho por un día y fichar a algún jugador de la categoría para reforzar al equipo, ¿a quién te traerías?

Me encantó el fichaje de Remeseiro por el Arosa, que ojalá se hubiese venido con nosotros y creo que va a ser importante en la categoría.

Por último, un mensaje para la afición.

Pues que estén desde el principio, que si están desde el principio y las cosas van rodadas, va a ser una temporada buena. Que se sumen lo antes posible, que se lo van a pasar bien y que al final de temporada seguramente vayamos a celebrar.