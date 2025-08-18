Comienzan los entrenamientos del Obradoiro en el pabellón de Fontiñas

El Monbus Obradoiro da inicio a su pretemporada con su primer entrenamiento. Los jugadores picheleiros acudieron este viernes, a la tarde, al pabellón de Fontiñas para tener su primera toma de contacto con sus compañeros y con el staff técnico.

El equipo que dirigirá Diego Epifanio, como es habitual en cada verano, da comienzo a sus entrenamientos en el pabellón de Fontiñas, mientras no se instala la pista y se acondicionan las instalaciones del Multiusos Fontes do Sar para los compostelanos.

En esta primera sesión, los jugadores obradoiristas practicaron lanzamientos individuales y se enfocaron en trabajos de reacondicionamiento físico a base de carreras para llegar en las mejores condiciones a su primer amistoso y a la temporada que les espera.

Les toco sudar a los jugadores picheleiros, que en esta campaña seguirán contando con Rubén Vieira como preparador físico, quien dirigió esta sesión inicial. Pero el buen ambiente no faltó en Fontiñas con el ‘sufrimiento’ en común entre compañeros.

También se pudo ver a Epi con su nuevo asistente, Alberto Codeso, que llega a la capital gallega tras ser ayudante en el júnior-EBA del Real Madrid. Epi lo conoce de su etapa en el San Pablo Burgos.

De este modo, arrancan los entrenamientos de un Obradoiro que poco a poco irá teniendo más contacto con el balón y que comenzará a construir su juego. Como es habitual, esta pretemporada será útil para probar diferentes ideas, quintetos y sistemas, para encontrar aquellas herramientas que puedan ayudar al equipo a exprimir todo su potencial.

Todo ello se realizará con la ayuda de los seis canteranos que respaldarán los entrenamientos del conjunto picheleiro, Álvaro Soneira, Hugo Sánchez, Pedrinho, Diego Serguei, Mateo Cambón y Rodrigo Díaz. Los componentes que faltan para completar esta preparación son Diogo Brito, que jugará con la selección de Portugal el Eurobasket, y el alapívot que deben cerrar desde el área deportiva.

En la rueda de prensa de presentación de la temporada, Héctor Galán ya señaló que la búsqueda de ese cuatro titular estaba siendo complicada, ya que buscaba un perfil que cumpliera en muchos aspectos y, quizás, estaban siendo demasiado ambiciosos con tantos requerimientos en una misma figura. Pese a ello, dejó claro que serían pacientes para elegir al idóneo, incluso yendo a por alguna opción que ya se valoró.

Amistosos

Sobre los partidos de preparación que le esperan al Obradoiro, su primer rival será el Leyma Coruña en el Torneo San Roque, el 29 de agosto, a las 20.30 horas, en Vilagarcía de Arousa. El siguiente será el 1 de septiembre frente al FC Oporto, partido habitual para los picheleiros, que se disputará en Sar y sobre el que se está valorando si jugarlo a puerta cerrada o no, ya que estará enfocado como un entrenamiento y se podría detener el choque para hacer ajustes.

A continuación, será turno de la Copa Galicia de Baloncesto, que se celebrará en A Coruña, los días 5 y 6 de septiembre, reuniendo al conjunto compostelano, al Río Breogán, al Club Ourense Baloncesto y al Leyma. Los emparejamientos todavía no se han decidido.

Después del torneo autonómico, los compostelanos viajarán a Oviedo para disputar el sábado 13 un encuentro contra el equipo ovetense. El martes 16 de septiembre, los hombres de Epi se medirán al Zamora en Ponferrada. Para cerrar la pretemporada, está prevista la organización de un partido de presentación en Santiago, encuentro para el que falta tanto la fecha como el rival, aunque se espera que se dispute durante el fin de semana del 19 de septiembre.

A mayores, el club trabaja en la organización de un entrenamiento a puertas abiertas el día 9 de septiembre, para que la afición se reencuentre con el equipo y pueda conocer a sus nuevos integrantes. La fecha puede sufrir cambios, por lo que el club anunciará el día y hora exactos por sus canales oficiales.