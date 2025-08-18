TENIS
Alcaraz conquista Cincinnati tras el abandono de Sinner
El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano
Redacción
Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.
