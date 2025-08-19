Etxeguren, rudeza y defensa para el Obra: “Es el trabajo que a mí se me da bien”

El Monbus Obradoiro continúa con su ronda de presentaciones y Aitor Etxeguren ha sido el segundo jugador en atender a los medios, en Schmidt Cocinas, después de que Léo Westermann lo hiciera horas antes en este martes. El interior vasco recala en Santiago con las ideas claras, sabiendo que su rol está enfocado en el trabajo que no aparece en las estadísticas, pero que es fundamental para que un equipo funcione. Sus características son claras, un jugador físico dispuesto a meterse en el barro para ayudar a sus compañeros y al equipo a lograr victorias.

Él mismo lo dejaba claro: “Soy un jugador interior, con muchísimas ganas de empezar en este nuevo proyecto en el Obradoiro, un equipo grande, donde no hay presión, sino mayor atención y con unos objetivos diferentes. Vengo para intentar ayudar en todo lo posible, en los entrenamientos, en los partidos y en lo que Epi me pida. Voy a estar dispuesto a hacerlo y ayudar con todo de mí”.

“Es un salto diferente, un equipo diferente, pero yo sigo manteniendo la mentalidad de mi rol, quizás de un juego un poco más sucio y más físico, de defensa y rebote. Voy a seguir haciendo lo mío, que es al fin y cabo por lo que me han fichado. No voy a hacer nada que no sepa hacer. Entonces, seguiré en mi línea y con diferentes objetivos, pero con el mismo trabajo”, añadía Etxeguren.

El interior reconocía que su labor “quizá no es lo que más se ve ni lo que sale en las estadísticas”, pero eso no le importa porque “sí que es el trabajo que a mí se me da bien, considero. No me importa, la verdad, tener ese trabajo, estoy muy orgulloso, muy a gusto y a seguir así”, se reafirmaba el nuevo jugador obradoirista.

Al ser preguntado por si no tuvo dudas al venir a Santiago en cuanto le llegó la oferta, fue totalmente honesto al señalar que sus dudas fueron “cero o cero con uno”, ya que tiene claro que “a un equipo como el Obradoiro es muy difícil decir que no y, la verdad, que muy contento, con mucha ilusión”.

Epi, que ahora será su entrenador, le dejó claro lo que veía en él y lo que esperaba que aportase: “Hablé con él y con Héctor antes de fichar, me dijeron las opiniones que tenían de mí, lo que esperaban de mí y yo estuve de acuerdo. Les dije que sí, que iba a intentar ayudar lo máximo posible y así se quedó. Haré lo que el entrenador me pida, como si me pide que en diez jugadas seguidas vaya a la esquina y no haga nada, pues lo voy a hacer. Confío en él y en que va a tomar las mejores decisiones posibles. Así que lo que él me diga, lo haré”.

Pese a su juventud (22 años), ya ha tenido experiencia en esta Primera FEB, por lo que tiene claro que es una liga “nada fácil, muy complicada y cada año más”. Para ser capaces de sobrellevar la temporada, tiene claro que “lo importante es el día a día, jugar todos los partidos como si fuese en el último, pensar siempre en siguiente partido y no en el final de la temporada. Pensar en el siguiente entrenamiento, en el siguiente partido y darlo todo siempre al cien por cien”.

Otro de los factores decisivos para recalar en el Obradoiro fue la posibilidad de desarrollo que le ofrece el entrenar con jugadores de tanto nivel: “Con el que tengas al lado, cuanto mejor sea, más vas a mejorar tú. Al final, también es una de las razones por la que vine, porque sabía que el equipo iba a ser muy potente y me iba a ayudarar a mí. Aparte de los trabajos individuales que realice y de los entrenamientos, el estar con unos referentes me va a ayudarar a ser mejor”.

Fuera del baloncesto, dio su visión de su llegada a Santiago y el recibimiento que ha tenido: “Me están, tratando muy bien. Es la primera semana, aún he tenido mucho tiempo aquí, pero sí que he conocido quizá lo típico, como la catedral, y sí que es un ambiente muy diferente a lo que estoy acostumbrado, con peregrinos y el casco histórico. La verdad que es muy bonito. Sé que se come muy bien aquí, así que estoy esperando a ver si encuentro algún restaurante bueno, pero bueno, de momento todo muy bien”.