Huskic valora al Obradoiro como el club “más profesional” de su carrera

Goran Huskic ha sido el cuarto jugador en ser presentado por el Monbus Obradoiro. El interior serbio ya habló como obradoirista en el centro logístico de Ferrecal, donde dejó muy buenas palabras del club tras su llegada a Santiago por el trato tan profesional que ha realizado. Tirando de experiencia, el jugador dejó claro que la Primera FEB es una competición larga y que hablar de ascenso a estas alturas sería un error que ya le ha pasado factura a más de un club.

Al ser preguntado por el peso que tuvo Diego Epifanio para llegar al Obra, dejó claro que fue determinante, porque “llevo con Epi, creo que cinco años, con este seis. Valoro mucho a Diego Epifanio, ha sido un entrenador que marcó mi carrera en España y tengo mucha confianza en él. No ha sido muy difícil para mí y, además, está ahora mismo en un equipo grande, con mucha tradición y mucha historia, así que la decisión ha sido fácil”.

Por ello, deja claro que lo que le va a pedir el burgalés es “lo de siempre”, ya que “él sabe lo que sé hacer, yo sé lo que sé hacer y no me complico mucho la vida, o sea, no hago cosas raras o que no estoy dominando, por lo menos en mi cabeza”. Sobre las claves para estar en la pelea por el ascenso, el jugador señala que “obviamente, tener buen equipo, pero lo más importante es tener una buena química y pelear uno por el otro, todos juntos, como buenos compañeros. Que el vestuario está funcionando a tope”.

Huskic fue preguntado por si la meta es lograr el tercer ascenso de su carrera, invitando a la calma y la paciencia porque “de mi experiencia en España y en ese deporte, no es bueno en pretemporada ya hablar de estas cosas. Pese a ello, el serbio es consciente de “lo que quiere esta ciudad, la afición y lo que debe querer cada jugador”, aunque recuerda que no solo fue al Obra del pasado curso al que le pasó factura y “le pasó mil veces a otros equipos”.

“Ahora hay un mes y medio de pretemporada con muchos entrenamientos. Primero hay que pasar esta fase, luego hay que evitar muchas trampas, muchos viajes fuera complicados, con equipos de media-baja tabla, donde muchos equipos que aspiran a ascender se caen. Entonces hay que estar muy concentrado y muy focalizado. Ir paso a paso en cada uno estos partidos para no cometer un error”, añadía.

Por otra banda, el interior destacó a sus compañeros, recalcando que le “encanta el equipo, creo que todos son buenas personas y no me equivoco mucho en eso”, además de tener, en el apartado deportivo, “un equipo muy completo y muy equilibrado”. Su primer test en la preparación supondrá su reencuentro con el Leyma Coruña, algo a lo que le ha quitado peso porque “es un entreno más, el primer partido once días después de empezar a entrenar, así que solo sirve para ponerse en forma”. Del Obradoiro destacó la profesionalidad con la que fue recibido: “Sinceramente, de once o doce años que llevo en España, y seis o siete en ACB, este club ha sido el más profesional. Cuando llegué con mi familia, me han esperado con el piso preparado, coche, internet y ropa. Es lo que un jugador imagina cuando ficha por un equipo. Así que tengo solo buenas palabras para la organización”.

De su llegada a Santiago, reconoce es una ciudad que ya conoce al haber venido a jugar “siete u ocho veces”. De hecho, el serbio ha hecho los deberes: “Sé que en religión católica es una de las ciudades más importantes del mundo y sé que aquí muchos creyentes viajan quinientos kilómetros para llegar. Si no me equivoco, aquí son los huesos de santo, algo muy importante. Y todo el centro parece que es de la edad media. Essuperchulo, una experiencia muy bonita”.