Yunio Barrueta: “Epi es una de las razones de que esté en el Obradoiro”

La ronda de presentaciones del Monbus Obradoiro continúa y Yunio Barrueta ha sido el siguiente jugador en atender a los medios de comunicación en Ópticas Tábora. El alero estadounidense, de origen cubano, cambia A Coruña por Santiago en un nuevo reto en su carrera que, pese a suponer un cambio de club, lo ha sentido como seguir en casa. El reencontrarse con compañeros de su etapa anterior, además de con Diego Epifanio en el banquillo, le ha facilitado la llegada a Santiago de Compostela, además del seguir en Galicia, un lugar que le fascina.

Al jugador se le preguntó si Epi era un motivo para venir, afirmándolo, aunque no es lo único que lo atrajo a Sar: “Epi es una de las razones de que esté aquí. Tener el mismo entrenador de estos últimos años me hace el trabajo mucho más fácil, igual que para él. También es un equipo que es muy bueno, que quiere ascender y vine para acá. Estoy cerca de casa también, porque estoy viviendo en Coruña y estoy muy cerca de la familia.”

Lo que tiene claro, es que él va a ser el mismo Barrueta de siempre. “No voy a cambiar mi estilo de juego”, sentenciaba el alero, que añadía que va a “hacer lo que es mejor para el equipo, para ganar, que es lo más importante. Hacerlo lo mejor posible en ataque y en defensa. Lo que Epi quiera que yo haga, lo voy a hacer, como lo he hecho en las últimas tres temporadas”.

También reconoció que “va a ser muy raro” regresar al Coliseum como visitante y, de hecho, se reencontrará pronto con el Leyma Coruña, una situación que “es increíble, va a ser el primer partido de pretemporada contra ellos. Va a ser muy raro, bueno, pero es parte de trabajo. Un año está aquí, un año está allá. Soy de otro equipo ahora y, bueno, a ayudar al Obra a ganar.”

Sabe que ahora regresa a una competición distinta a la ACB por “tamaño, atletismo, el nombre de los jugadores y que son grandes equipos, esa es la diferencia. La FEB ha subido en los últimos años, más de lo que había visto en mi primer año en España. Ha subido muchísimo el nivel, con muchos equipos bajando de la ACB. La FEB tiene mucho respeto en Europa”.

En cuanto surgieron las preguntas por el ascenso fue tajante: “Es pretemporada. Ahora no estamos pensando en ascender. Estamos pensando en entrenar, tener el equipo más fuerte, unido y preparándonos para el primer partido de pretemporada. El ascenso es más adelante, es una cosa que sí será la meta de todo el mundo en la FEB, pero por ahora no tenemos eso en mente. Y, de verdad, no quiero hablar de eso ahora”.

Barrueta llega a un nuevo club, pero que ya le es familiar porque tiene “compañeros con los que he jugado y a Epi como entrenador. De verdad, no se siente como un nuevo club. Es más, vivo cerca y se siente igual como estar en casa. Pero no, es importante tener la química, a todo el mundo junto. Es en lo que yo me trato de enfocar más en el vestuario. Tener a todo el mundo junto, conocer a todos, es en lo que estamos enfocados ahora. Eso nos va a ayudar muchísimo para más adelante, especialmente en los tiempos que no van a ser muy buenos. En las partes que vamos a ir sufriendo un poco, tener esa unidad es lo más importante”.

Con el regreso a Primera FEB, le toca 'cambiar el chip' a una liga donde deben ser muy constantes en cuanto a resultados: “En la ACB tienes la presión esa, que estás jugando contra equipos muy top y bueno, ganar partidos es como una victoria, como ganar la liga. Es mucho más difícil en la ACB, de verdad. Pero aquí, lo que vamos a hacer es tratar de ir partido a partido y hacerlo lo mejor que podamos en lo individual y como equipo, es lo más importante. Por ahora, lo que tenemos enfocado es eso, la pretemporada. Cuando empiece la liga regular, vamos a ver cómo hacemos.”.

Finalmente, el jugador habló de la buena acogida que ha tenido y lo mucho que le gusta estar en Santiago: “Me han recibido muy bien aquí, tanto Héctor (Galán) como todos en la oficina, se han portado muy bien conmigo. Me han ayudado en el proceso de mudanza, que no era nada fácil. Pero sí, Galicia es lindísimo, me encanta. Sé que dicen que llueve mucho, pero soy de Miami y sé que es un clima completamente diferente, pero me gusta también estar así, que llueva un poco. Está bien, te quedas en casa (risas). Pero el frío también es otra cosa. Dicen que hace un poquito más de frío que en Coruña, no lo sé. Pero a mí no me molesta y a mi familia tampoco, a mi mujer. Pero bueno, está bien. Galicia calidade (risas)”.