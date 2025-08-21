El ex del Compos que entrenará a Neymar en Brasil

Todo parece indicar que Juan Pablo Vojvoda será el próximo entrenador de Neymar Jr. en el Santos de Brasil. El técnico argentino sustituiría así a Cléber Xavier, el cual fue despedido tras una abultada derrota ante el Vasco da Gama (6-0), la peor en la historia del Peixe en el Brasileirao.

Como jugador, Vojvoda defendió la camiseta de la SD Compostela durante la temporada 2002/03, en la que el equipo compitió en Segunda División. El defensor llegó en calidad de cedido a la capital gallega desde el Newell's Old Boys de su país y se convirtió en una pieza clave para Luis Ángel Duque Mata, técnico picheleiro por entonces, completando 28 encuentros, todos ellos como titular. En aquella temporada, la esedé terminó en novena posición, pero descendió por motivos económicos.

Juan Pablo Vojvoda salta por un balón con la camiseta del Algeciras CF. / EFE

Después de su breve paso por Santiago de Compostela, el cordobés permaneció en el fútbol nacional, representando al Algeciras CF, Cultural Leonesa y CD Baza. Finalmente, Vojvoda regresó a su país para jugar en el Tiro Federal y Sporting Belgrano, además de poner punto final a su carrera en las filas del Sarmiento.

Ahora, Vojvoda tomará el cargo de entrenador en Santos, decimoquinto clasificado de la Serie A brasileña, con el objetivo de eludir la zona de descenso, de la que le separan solamente dos puntos. El técnico argentino podrá contar con la estrella brasileña Neymar, que registra 6 goles y 3 asistencias en 19 partidos en la presente temporada. De esta forma, el astro brasilero contará en los banquillos con la ayuda de un ex del Compostela para salvar a su amado equipo de la caída.