Rodrygo y la difícil vida en el alambre del Real Madrid

Nadie quiere irse del Real Madrid. Es una razón histórica la que apuntala este sentimiento y que se plasma en la frase: "Fuera de este club hace mucho frío". Las consecuencias de una salida, sean cuales sean, afectan a todos los nombres por igual. Cristiano, Casemiro, Benzema, Ramos, Asensio... Incluso las leyendas, como algunos de los nombres anteriores, tienen un complejo reseteo. De ahí que la actitud de Rodrygo por aferrarse al dorsal, al puesto o a lo que sea es natural. También por el salario y condiciones, difícilmente ofertables fuera del Real Madrid en su actual estado de forma.

La condena a corto plazo de Xabi Alonso

Rodrygo ha ido recibiendo, hasta el momento, mensajes públicos que no pasan del tiempo de espera. “No ocurre nada con Rodrygo. El Mundial de Clubes fue un contexto diferente, por la competición que era. Lo podemos dejar atrás. Hoy sólo ha sido un partido, lo que cuenta es esta temporada y cuento con Rodrygo, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si en tres meses tiene esos minutos podré responder con más certeza. Ha sido por circunstancias de partido y decisión mía”, dijo Xabi Alonso tras el partido frente a Osasuna, dejando en el aire su participación a corto plazo.

Incluso en el discurso del entrenador blanco se percibe la bajada de la cotización de Rodrygo en el Real Madrid. En primera instancia, el vasco le dio una ventana de oportunidad. Aunque le bastó un partido del Mundial de Clubes para decidir que no sería un jugador a incluir en su proyecto a corto plazo. Fue titular ante Al Hilal, partido de debut del club blanco en EEUU. Lo hizo como parte del 4-3-3 habitual durante la pasada campaña y al que ha vuelto Xabi Alonso en el inicio de la temporada 2025/2026.

“Tuvo minutos importantes para él y Rodrygo va a ser importante. Todos tienen que estar preparados, porque en campeonatos como el Mundial de Clubes, son igual de importantes los que salen de titular que los del banquillo”, dijo el preparador del Real Madrid tras aquella primera titularidad fallida. Sin embargo, sus gestos en la respuesta dieron a entender que no había encontrado en el brasileño la reacción que esperaba. Después, apenas le concedió unos minutos contra el RB Salzburgo, con el duelo ya resuelto.

Rodrygo el yin, Mastantuono el yang

Le dio entrada en el final de los cuartos ante el Borussia Dortmund, considerando que tenía la eliminatoria resuelta. Rodrygo entró en el 86, justo cuando el partido se incendió, con un gol de Beier, la expulsión de Huijsen y un penalti que casi echan por tierra lo conseguido hasta ahí. De hecho, la roja del internacional español sería el principio del fin del Real Madrid en un torneo donde se fue por la puerta de atrás después de la goleada frente al PSG. Rodrygo no logró, por tanto, la reválida que esperaba. Tampoco fue un acicate para el interés de otros clubes.

Ahora mismo, Rodrygo es como el gato del experimento de Schrödinger. Está tan dentro como fuera del Real Madrid. Dentro, porque así lo indica su contrato, con vigencia hasta 2028, después de ser renovado en 2023, en el punto álgido de su carrera. Pero a la vez está fuera, por lo menos de los planes de un Xabi Alonso al que no le valió el gol en pretemporada ante el Tirol para ver una señal de recuperación. Los entrenamientos están mandando y en esa escala de jerarquías Brahim partió en la 'pole', aunque su escaso impacto en el debut puede abrirle las puertas a Mastantuono.

El argentino vive una situación opuesta a la del brasileño. Ha caído de pie y es el jugador que más atractivo tiene, tanto para Xabi Alonso como para la afición blanca, que ha etiquetado ya a Rodrygo como transferible. Tan solo algunos se aferran a la memoria del futbolista desequilibrante de las noches europeas que irrumpió en la historia blanca con un doblete al City, uno de tantos equipos con los que se la ha relacionado. Aunque a día de hoy, el único que ha hecho una llamada, que no intento formal, es el Tottenham.

La pérdida de Ancelotti, su gran valedor

Por la campana de Gauss del protagonismo han pasado otros jugadores. Uno de ellos fue, precisamente, al que Rodrygo terminaría arrebatando el flanco derecho: Marco Asensio. El balear nunca fue titular absoluto, una condición que sí llegó a detentar el brasileño y, paradójicamente, fue el principio de su declive. Ambos funcionaron bien como revulsivos o jugadores secundarios. El mallorquín terminó yéndose porque quería más minutos y un rol importante, algo que no le aseguraban en un Real Madrid que este año, según palabras de Xabi Alonso, se va a regir por el "nadie tiene puesto fijo".

Por una situación similar pasó Isco, quien sintió "que ya no tenía que estar más ahí", pero que pasó nueve temporadas vinculado al club blanco. Porque de situar a un jugador en el mercado a traspasarlo por cantidades como las que aspira a ingresar el Real Madrid por Rodrygo, tasado en 100 millones, existe un largo trecho. Otros ni siquiera pudieron hacerse valer para ganar crédito ante un posible fichaje, como pasó con Illarramendi. De esas apuestas en falso hay varias en la historia blanca, como fue Munitis en su día.

A veces, la revalorización fue inesperada, siendo Amavisca uno de esos fichajes sin mayor expectativa que se volvieron fundamentales con la participación. En el caso del cántabro existió un factor fundamental que también sirve para la situación de Rodrygo. El extermo izquiero de Laredo explotó con Valdano, pero cuando perdió su protección, tras salir el argentino, su participación se redujo.

El gran valedor del brasileño está, precisamente, en la Canarinha. Un Carlo Ancelotti que le protegió y le mantuvo en el once hasta que las circunstancias lo permitieron. Ahora pretende llevárselo a una ventana de selecciones con Brasil sin más presión que tener minutos, justo lo que no hizo en la primera lista que ofreció, cuando, consciente del estado de forma del '11' madridista, optó por no convocarle. Una decisión que ahora tomará con Militao y Vinicius, para protegerles y descargarle de minutos.