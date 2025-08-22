Alex Barcello: «Le expliqué a Epi que mi meta era llegar a la ACB»

Alex Barcello (Phoenix, Estados Unidos, 1998) vivirá su primera temporada completa con el Monbus Obradoiro, tras llegar en mitad del pasado curso para ayudar al equipo. El gran interés del club en aquel momento lo convenció de venir y que le volvieron a mostrar en este verano no le hizo dudar. Eso sí, su objetivo sigue siendo el mismo y tiene entre ceja y ceja llegar a la ACB.

¿Qué espera de esta segunda temporada?

Cada año es una temporada larga, pero espero muchas victorias. Es el propósito de este equipo y lo que este club está haciendo. Vamos a ver lo podemos hacer.

¿Aún piensa en ir a la ACB?

Sí.

¿Está emocionado por los cambios en el Obradoiro y sus nuevos compañeros?

Sí, totalmente. Diría que todos ofrecen distintos talentos al equipo. Y hay gente una base de jugadores que se han mantenido al lado de Epi, así que será bueno tener eso para la química. Y también hay gente como Léo (Westermann), que jugó aquí hace pocos años. Creo que hay muchos veteranos que tienen experiencia y que nos ayudarán.

¿Crees que la experiencia que tienen esos jugadores y Epi, con tres ascensos, pueden ayudar al equipo a ser más consistente que en la última temporada?

Por supuesto. De hecho, cada año es diferente, cada equipo es diferente, pero creo que eso ayudará mucho. Hablamos un poco y los chicos se conocen y todo. Hablamos con Goran (Huskic) un poco de esa química que ayuda en la temporada. Hay tantos altibajos y, para poder manejarnos en esa adversidad, ayuda mucho.

El curso pasado llegó en medio de la temporada y este año empiezas desde la pretemporada. ¿Piensa que eso le facilitara su trabajo y tener más sistemas pensados para usted?

¿Más sencillo? No lo sé (risas). ¿Diferente? Sí. No creo que lo que estamos intentando hacer sea fácil. Es una temporada diferente y, estar aquí desde el principio, ayudará a esas relaciones, como dije.

Imagino que habló con Epi. ¿Qué le dijo que esperaba de usted?

Me preguntó cómo me sentía cómodo jugando, le expliqué cómo podía realmente utilizarme y que mi meta era llegar a la ACB, así que haría todo lo que pudiera. Si quiere que juegue en una posición, haré lo que quiera de mí, yo estaré listo para hacer mi trabajo cuando me lo pida.

Hizo buenos números en la última temporada. ¿Algún equipo preguntó por usted?

Sí, no estaba demasiado preocupado con eso, solo porque la decisión de venir aquí, con mi esposa y mi familia, fue muy meditada. Se me hizo saber que el equipo quería que volviera, que Epi me quería para lo que estaban construyendo aquí. Estuve muy agradecido por ello, porque nunca estás muy seguro. Para mí el año pasado fue una locura para mí el año y totalmente inesperado. Pero estoy superagradecido por este año y por estar aquí desde el principio. A ver lo que podemos hacer. Pero definitivamente mi familia adora estar aquí. Muy contento (se esforzó en decir en español).

¿Qué es lo que más le gustó de Santiago o de Galicia a tu familia?

Creo que algunas cosas son iguales, pero también diferentes, como el gallego. El lenguaje es un poco difícil de entender, pero la comida es increíble. Las personas en la ciudad, como nuestros vecinos, son muy buenas. Las personas que conocen a mi familia y los ven en los partidos, interactúan con mis hijos y todo ese apoyo es importante para mí, tener esa relación. Es muy bueno estar en una ciudad que ama el baloncesto, a los jugadores y al equipo. Es genial.

Ahora tendrá que trabajar mucho, pero, con el buen tiempo que hay en Santiago, seguramente haga planes con su familia o vaya a la playa...

No hemos estado en la playa todavía. Nos ha tocado ir al gimnasio, a algunos lugares de la ciudad y hemos caminado por la Alameda. Es genial para los niños el poder salir. Pero definitivamente es diferente. Se puede ver que algunos de los árboles están secos y necesitamos lluvia aquí. Llueve mucho y ahora no hay nada lluvia, pero volverá.

¿Qué fue lo primero que hizo con su familia al regresar a Santiago?

Dormimos, porque fue muy tarde cuando llegamos al aeropuerto, eran como las 2 o 3 de la mañana. Entonces, descansamos y nos fuimos al pabellón para ver a todos. Fue estupendo. Sabíamos que una de nuestras vecinas estaba despierta y fue genial volver a verla. Reconectar con algunas personas con las que construimos relaciones es muy bueno. Luego, nos estuvimos preparando para esta semana y aquí nos ves hoy.

¿Está deseando volver a Sar para conectar con el obradoirismo como en el curso pasado, chocando las manos?

Para mí eso es lo que es Sar, estar superconectado. Sé que mi hija apreciaba eso. Cada vez que entraba en el pabellón, ella quería chocar las manos con todo el mundo (risas). Sé que ella está lista para eso. Estoy emocionado por todos los partidos que nos esperan.

Está practicando nuestro idioma. ¿Puede dejarle un mensaje al obradoirismo en español o gallego?

Nós non faltamos. ¡Vamos Obra!