Onuetu, rumbo a Estados Unidos y en 'rebeldía' con el Obradoiro

Nuevo conflicto para el Monbus Obradoiro. Victory Onuetu, canterano del equipo y que la pasada campaña tuvo la oportunidad de estar con el primer equipo, sigue en 'rebeldía' y todo parece apuntar a que tiene un acuerdo con la Universidad de Hofstra. Según ha adelantado 'DraftExpress' el interior se incorporaría al equipo universitario, los Hofstra Pride.

Lo que parece confirmar que existe un acuerdo es que Onuetu ha compartido una publicación de la revista 'Gigantes' mencionando el fichaje del pívot por el conjunto universitario. El problema recae en que la parte con la que no ha mediado el jugador en ningún momento es con el club al que pertenece, el Obradoiro.

Desde la entidad compostelana han señalado que no tienen ninguna noticia de Onuetu y que tienen conocimiento de las publicaciones sobre la supuesta llegada del interior a Estados Unidos. Como ya señalaron Héctor Galán y Diego Epifanio en la rueda de prensa de presentación de la pretemporada, ellos querían contar con Onuetu, pero el jugador tenía unas demandas sobre su rol en el equipo que no encajaban en el proyecto.

Con el desacuerdo, parece que el jugador se ha puesto 'en pie de guerra'. Galán señaló que las dos opciones que parecían más viables eran o una cesión o una oferta que el jugador tenía desde Estados Unidos para jugar en la NCAA. Eso sí, el director general del Obradoiro dejó claro que no existe cláusula alguna para una salida a un equipo universitario ni está reglamentada, por lo que señaló que si esa fuera la vía que tomara Onuetu, el club tendría que revisar los derechos que tiene sobre él.

Según apuntan desde la entidad picheleira, Onuetu no se ha comunicado con el club en ningún momento para informarles de que había llegado a un acuerdo con la Universidad de Hofstra y no han tenido ningún tipo de noticia por parte del jugador. Son conscientes de la publicación y de que Onuetu ha compartido la misma en sus redes sociales, por lo que parece que se podría abrir un conflicto entre el Obradoiro y el jugador para resolver la situación, ya que el club ya señaló que defenderá sus intereses.