El Obra apunta a Denzel Andersson

El Monbus Obradoiro podría dar por cerrada su plantilla con el fichaje de Denzel Andersson (Sundsvall, Suecia, 1996). Diego Epifanio y Héctor Galán llevan semanas buscando al jugador que ocupe el puesto del cuatro titular, en el que querían recoger un gran abanico de aptitudes para el baloncesto, y podrían apostar por Andersson para ese puesto, como ya adelantó 'Piratas del Basket'. Según ha podido confirmar EL CORREO GALLEGO, por el momento el fichaje no está cerrado, pero sí es una opción sobre la que está trabajando el club.

El alapívot sueco ha jugado en la pasada campaña para el Dziki Warszawa de la liga polaca, en la que ha promediado 7,5 puntos, con un 43,4 por ciento en tiros de dos , un 33,6 en triples y 65,6 en libres, 4,9 rebotes y 1,5 asistencias, para una valoración de 10,8. Además, Andersson conoce España tras defender el escudo del Bilbao Basket en la ACB y en competiciones europeas durante dos campañas, antes de recalar en el conjunto polaco. Su carrera comenzó en el Lulea de la liga sueca en la 15/16, disputando cinco temporadas con el equipo. Tendría un breve paso por el Openjobmetis Barese italiano y volvería al Lulea, para finalmente dar el salto a la liga polaca con el Stal Ostrów Wieokopolski, al que seguirían Bilbao y el Dziki.

Actualmente, Andersson se encuentra concentrado con la selección sueca para el Eurobasket 2025, con la que ha jugado en los tres amistosos de preparación previos al gran torneo continental. Sus números no fueron muy llamativos, siendo el último duelo contra Estonia su actuación más destacada con 6 puntos y 3 rebotes en 23 minutos en pista. Suecia ha dado la lista definitiva para el Eurobasket este mismo sábado y Andersson está incluído entre los doce, por lo que, de cerrarse el acuerdo con el Obradoiro, se incorporaría a los entrenamientos una vez termine el torneo continental.