Victoria de tranquilidad (y goles) del Compos ante la Sarriana

Una prueba importante para la SD Compostela, que recibía a la SD Sarriana en su feudo (Estadio Verónica Boquete de San Lázaro) con motivo del IX Memorial Antonio Bermúdez, y que venció en un partido muy competido por ambos equipos. La esedé sumó su segunda victoria de pretemporada (3-2), la primera ante un rival de mayor categoría -Segunda RFEF-, en su sexto compromiso amigable.

Con ganas de disipar las dudas surgidas de los pobres resultados de la pretemporada, Secho Martínez apostó por un once muy sólido, que, perfectamente, podría ser el que debute el próximo 7 de septiembre ante el CD Barco en liga. Álex Cobo fue el elegido para ocupar la portería, mientras que Valín, Quico, Damián Noya y Aarón Martínez formaron la zaga. El técnico sonense dio continuidad al trivote de centrocampistas, apostando por Samu, Uzal y Arellano. En ataque, Armental, Cañi y Charly formaron el tridente ofensivo.

Jorge Valín. / Nacho Castaño

Dio comienzo el partido, y lo hizo con gran ritmo e intensidad. El Compos buscaba mandar desde el control de la pelota, mientras que la Sarriana no cedía espacios con una presión muy selectiva y, a su vez, efectiva. Poco tardó el conjunto lucense en encontrar el hueco a la espalda de la defensa picheleira y, a los 8 minutos, Boedo adelantaba a los visitantes con un disparo ajustadísimo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Álex Cobo.

Probaturas tácticas

El tanto en contra no desenfocó a un Compos que insistió en controlar la posesión del balón, apostando por una línea de tres ‘defensas’ para sacar el balón. En la mayoría de los casos, Uzal retrocedía su posición para colocarse como un central más y ayudar en la salida. Por su parte, los laterales, Aarón y Valín, ocupaban posiciones propias de mediapuntas, dejando a los extremos, Cañi y Armental, toda la banda. Esta variante táctica permitió a la esedé progresar por los costados, sobre todo por el derecho, ya que de las botas de Armental y Valín llegaron las ocasiones de más peligro para los locales.

El Compos quería el empate y a la salida de un córner a punto estuvieron de conseguirlo. Tras un remate al larguero de Uzal, Cañi disparaba contra un jugador visitante que se introducía el balón en su propia portería. Finalmente, la acción quedó invalidada por supuesta falta sobre Fernando, portero visitante.

Con el pasar de los minutos, la Sarriana fue dejando más dudas en defensa y los locales dieron un paso hacia delante. Cañi tiró de astucia para robarle el balón a Freire, que se durmió en salida, y consiguió sacar un disparo lejano que terminó en saque de esquina. Armental, encargado del córner, encontró de forma precisa la cabeza de Quico, que se impuso en el primer palo para poner el empate a falta de cinco minutos para la media parte.

Armental, Uzal, Quico y Samu celebran el primer tanto picheleiro. / Nacho Castaño

Con igualdad en el marcador, se llegó al descanso. Tanto Iván Carril, como Secho Martínez aprovecharon el ecuador para introducir futbolistas desde el banquillo y para cambiar sus esquemas. La entrada de Goris provocó la vuelta a la línea de tres mediapuntas, mientras que los visitantes se instalaron con solamente tres defensores.

Como había ocurrido en el primer acto, un balón a la espalda de la defensa desequilibró el marcador nada más comenzar, pero, esta vez, a favor del Compostela. Lo que, en un primer momento, parecía una clara pérdida, se convirtió en un gran balón para un Guisande que creyó más que nadie para alcanzar el envío y asistir a Porrúa. El ex del Estradense aprovechó la asistencia de su compañero para adelantar a los locales en el minuto 54 con un remate certero desde dentro del área.

Con el 2-1, los locales se sentían cómodos en el partido y, de nuevo, de la banda derecha llegaría una buena opción para el Compos. Valín volvió a percutir por ese costado, encontrando a Trasi en el borde del área. El remate del canterano se topó con la intercepción de un defensor del conjunto de Sarria, que evitaba el tercero de los blanquiazules. Las buenas sensaciones se fueron mitigando con el transcurso del encuentro, influenciado por el desgaste y el cansancio acumulado.

Premio al más insistente

El ritmo bajó y el Compos se acomodó. Y, precisamente, de un error de concentración, llegó el empate. El conjunto blanquiazul se equivocó en salida y Guitián puso la igualada tras un taconazo de Santi. A falta de menos de diez minutos, el partido parecía destinado a decidirse mediante la tanda de penaltis, pero apareció Guisande. El pontevedrés volvió a insistir más que nadie, volvió a encarar, volvió a creer. Y después de un magnífico control y dos espectaculares recortes, el 11 compostelano cayó dentro del área para provocar un claro penalti. Cogió el balón decidido a cerrar su partido con el premio del gol, pero su lanzamiento, al contrario que el resto de su encuentro, careció de fe. Aunque Fernando detuvo la pena máxima, Porrúa aprovechó el rechace para hacer el tercero y sellar la victoria picheleira

De esta forma, la SD Compostela se hace con la novena edición del Memorial Antonio Bermúdez. Anteriormente, la esedé se había llevado el memorial en 2018 y 2024, venciendo a Pontevedra y Deportivo Fabril, respectivamente.

Entre los ganadores del trofeo, también se encuentra el Dépor, campeón de la entrega inaugural (2016); el Lugo, vencedor en 2017 y 2021; el Celta B, ganando en 2019 y 2022; y el primer equipo celeste, que disputó la edición de 2023 en la que se impuso a los picheleiros gracias a un gol de Iago Aspas.