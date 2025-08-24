Un ciclista del equipo gallego Picusa Academy, campeón del mundo júnior

Un corredor que cumple su segunda temporada en el conjunto gallego Picusa Academy ha hecho historia este viernes para el ciclismo español. Éric Igual ha conquistado el título de Puntuación, otorgando al combinado estatal su primera medalla de oro en el Campeonato del Mundo Júnior de Pista que se está celebrando en los Países Bajos. El ciclista valenciano, que había brillado en las dos anteriores jornadas en el velódromo de Appeldorn, ha encontrado en el tercer día de competición la recompensa que buscaba.

Éric Igual posa junto a su medalla de oro / Picusa Academy

La Puntuación es la carrera reina del ciclismo en pista y Éric Igual la ha dominado casi desde el principio de las 100 vueltas al velódromo. El corredor de Picusa Academy no se involucró en el primero de los 10 esprints. En esas vueltas iniciales prefirió no gastar energía, aunque muy pronto pasó al ataque junto a varios compañeros de fuga, entre ellos el alemán Mauss, quien pronto demostró que iba a ser un rival bien duro con ataques muy poderosos. El grupo de cabeza consiguió sumar una vuelta de ventaja y añadir 20 puntos a su clasificación más los logrados en los esprints de la fuga. Pero rivales como el ruso Popov no querían arrojar la toalla y también buscaron y consiguieron vuelta. La igualdad era máxima, aunque la lista de candidatos se había reducido de forma drástica. Al final, cuatro corredores tenían que pelear por tres medallas en un último esprint siempre agónico y que, además, otorga doble puntuación. Éric Igual llegaba a esas alturas como primero y virtual campeón del mundo, pero las diferencias eran mínimas y todo dependía de los puestos en el esprint final, una llegada en la que el ciclista de Llíria se colocaba a la perfección y remontaba en plena recta de meta para ganar de forma ajustada el esprint y, al mismo tiempo, imponerse de forma rotunda en la clasificación final del Campeonato del Mundo, con nueve puntos de ventaja sobre Mauss y diez respecto al bielorruso Slesarenko.

¡¡Boom💥!! Eric Igual (Llíria, 18 años) se proclama CAMPEÓN🥇DEL MUNDO 🌍 en la prueba de puntuación del Mundial Junior de #CiclismoPista



Eric estaba acercándose a un éxito de esta dimensión. Ya lo tiene. ¡¡ Enhorabuena 🎉 👏 🙌🏼 !! pic.twitter.com/wY2MrkZ518 — Proyecto FER (@ProyectoFER) August 22, 2025

El corredor valenciano subió a los más alto de un podio del que había quedado a las puertas 24 horas antes. El jueves, en la prueba Scratch, peleó hasta el final por la medalla de bronce y se tuvo que conformar con una magnífica quinta posición. Además, Éric Igual había contribuido el miércoles, en la apertura del campeonato, a batir el récord de España júnior de Persecución por Equipos. Su marca de 4:01.632 les otorgó el sexto puesto. A sus 18 años, el ciclista que en el calendario de carretera defiende los colores de Picusa Academy, también está firmando una gran temporada sobre el asfalto. Segundo clasificado en la general final de la Copa de España, ha logrado tres triunfos a lo largo de esta campaña Sus éxitos en diferentes modalidades lo sitúan como una de las grandes promesas del ciclismo estatal