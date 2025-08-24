El Espanyol se duerme y la Real Sociedad rescata un punto al igualar un 0-2

La Real Sociedad reaccionó a tiempo en la segunda parte ante el Espanyol, enmendó una desventaja de dos goles y pudo rescatar un punto (2-2) que no satisface a ninguno de los dos conjuntos, en esta segunda jornada de LaLiga EA Sports.

El cuadro visitante, no obstante, aplacó el arreón final del equipo donostiarra que dejó a medias una remontada que le hubiera dado la primera victoria de la temporada. El Espanyol, sin embargo, acumula cuatro puntos en las dos primeras fechas, un buen botín.

La Real comenzó muy dominante sobre el conjunto visitante, con llegadas que llevaban peligro, como la primera de Pablo Marín en el segundo 25 de partido que, solo ante Marko Dmitrovic gracias a un gran pase al hueco de Ander Barrenetxea, erró en el lanzamiento y atajó el guardameta serbio.

De nuevo, Barrenetxea en la foto, esta vez con un gran lanzamiento desde la esquina del área, aunque el disparo se fue largo. Le siguió una llegada de Takefusa Kubo gracias a un gran contraataque txuri urdin, aunque el japonés le pegó algo forzado con la diestra y detuvo fácil el portero perico.

Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, llegó el primer gol del Espanyol. Contraataque magnífico en conducción de Roberto Fernández que puso un balón medido para que Pere Milla rematase de cabeza la meta local.

Quiso reaccionar la Real con un buen cabezazo de Barrenetxea, previo centro de Beñat Turrientes, aunque el balón se marchó alto. A partir de ahí, el encuentro entró en una fase valle en la que poco o nada sucedió sobre el verde, más allá de un tiro lejano de Milla que se fue por poco o un cabezazo de Oyarzabal muy esquinado que se estampó contra el lateral de la red.

Cuando todo parecía que estaba visto para sentencia antes del descanso, Jon Martín cometió un claro penalti por agarrón sobre Roberto Fernández. Si bien Álex Remiro detuvo el lanzamiento de Javi Puado, la pena máxima tuvo que ser repetida por un Jon Mikel Aramburu que entró en el área antes de tiempo. Puado, valiente, lo volvió a lanzar y lo transformó a la segunda.

La segunda parte comenzó tibia, con un Espanyol muy cómodo y una Real que mantuvo el guion que arrastraba ya. No fue hasta el minuto 61 que Barrenetxea en contraataque logró acortar distancias gracias a un lanzamiento que rebotó en la defensa rival y se coló en el palo corto de Dmitrovic.

Cogió así impulso el equipo de Sergio Francisco que, con viento de cola, marcó rápido la igualada. El recién ingresado Orri Óskarsson aprovechó una asistencia milimétrica dentro del área de Mikel Oyarzabal para cruzarla al palo largo y marcar el segundo tanto txuri urdin. Con todo de cara, apunto estuvo Brais Méndez de remontar el encuentro, pero un gran Dmitrovic detuvo el mano a mano.

El empuje realista final no fue suficiente y el árbitro concluyó el encuentro. Tablas en el estreno liguero de Anoeta esta temporada, aunque la parroquia realista espera que su equipo mejore las prestaciones en casa esta temporada.