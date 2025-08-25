Éxito de participación en el XI Torneo Congalsa celebrado en Barbanza Golf

El Torneo de Golf Congalsa alcanzó este fin de semana su undécima edición con un gran éxito de participación. Más de un centenar de golfistas se dieron cita en el campo de Barbanza Golf (Boiro) para disputar una competición que se prolongó durante tres jornadas, del 22 al 24 de agosto. El ambiente deportivo fue la nota predominante en un evento que se ha convertido en imprescindible para los amantes del golf en Galicia.

El torneo, que combina deporte, ocio y proyección turística, se ha ganado con los años un lugar destacado dentro del calendario deportivo de la comarca. Las condiciones meteorológicas acompañaron a lo largo de todo el fin de semana, permitiendo que los participantes desplegaran lo mejor de su juego en un campo que se encontraba en estado óptimo.

En la categoría absoluta, Alfonso Sande Insua se alzó con la victoria con 40 puntos brutos, seguido de José Manuel Caamaño Castro como subcampeón con 39 puntos brutos. El mejor hándicap fue para David Rey García, con 43 puntos netos, mientras que Francisco Graña Vinagrz obtuvo el subcampeonato de hándicap con 41 puntos netos.

En la categoría sénior, el ganador fue Francisco Xabier Suárez Redondo, con 41 puntos netos. El premio a la campeona femenina recayó en Chus Bello Martínez, con 36 puntos netos, y en la categoría júnior el triunfo fue para Lucas Ferro Vigo con 37 puntos netos.