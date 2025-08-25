Mateo Arellano: «Ni el escudo ni la camiseta ganan partidos»

Mateo Arellano García (Oviedo, 19/01/1998), uno de los nuevos fichajes de la SD Compostela, ya trabaja desde hace semanas a las órdenes de Secho. El jugador asturiano llegó a la capital gallega procedente de la UD Llanera, con la que disputó 34 encuentros -todos ellos como titular-, dejando atrás una etapa marcada por los problemas físicos. Internacional en las categorías inferiores de la selección española y debutante con el primer equipo del Sporting, Arellano está llamado a ser un hombre importante en la medular del conjunto blanquiazul.

¿Cómo han sido estas primeras semanas en Santiago?

Nunca había vivido en Galicia, pero tengo familia por la zona de Ribadeo y he estado varias veces. Además, en el Grupo 1 de Segunda RFEF siempre coincidíamos con los equipos gallegos, por lo que he venido mucho a jugar. Y estos primeros días muy bien, porque el club me ha facilitado mucho las cosas y estoy muy a gusto aquí.

Respecto al Compos, ¿conocía algo sobre el club?

Sí. Tengo muy buena relación con Juampa Barros, con el que coincidí en Numancia, y me habló muy bien del equipo y de la ciudad. Y como dije antes, me he enfrentado varias veces aquí contra el Compostela.

¿Fue difícil tomar la decisión de venir aquí?

No, ya tenía la idea de salir de Asturias después de este año, ya que había vuelto para recuperarme tranquilo de la lesión. A partir de ahí, surgió el tema del Compostela y me animé a venir.

Viene de una campaña muy positiva en lo personal. ¿Cómo vivió este último año?

Pues pese al descenso del equipo, que fue una pena porque estuvimos en la pelea hasta el final, en lo personal fue un año muy positivo, ya que físicamente respondí bien y me ayudó a volver a sentirme jugador.

Llegó a debutar con el Sporting de Gijón. ¿Qué significa el club para usted?

El Sporting es el equipo que me cambió la perspectiva del fútbol. Hizo que pasara de tomármelo como un pasatiempo o un hobby para ver que podía llegar al fútbol profesional. Luego se dieron unas circunstancias, influenciadas por las lesiones, sobre todo, que no me permitieron tener continuidad en el primer equipo. Pero le guardo un gran cariño al club y a sus trabajadores, a los que siempre les estaré agradecido.

¿De qué forma afectaron las lesiones a su carrera?

La verdad es que las lesiones son una parte muy importante de mi carrera. En los últimos años, he pasado momentos difíciles en los que no jugaba, veía a mis compañeros entrenar, veía al equipo jugar y era inevitable no frustrarse porque sientes que se te pasan las oportunidades. Hay que ser fuerte, tanto física como mentalmente, y es algo que he trabajado mucho a nivel psicológico. Son los momentos malos los que te hacen crecer y he aprovechado estas experiencias para ello, además ahora me encuentro feliz y físicamente muy bien. He tenido continuidad durante este último año, que era lo que buscaba, y en este momento me encuentro muy bien, por lo que espero que sea una gran temporada para todos.

Son 17 nuevos fichajes. ¿Cómo trabaja el equipo para acoplarse lo antes posible?

Somos muchos fichajes nuevos, entre ellos, muchos jugadores gallegos que se conocen y se han enfrentado mucho entre sí. En lo personal, intento adaptarme a lo que pide el entrenador y el cuerpo técnico para poder dejar una idea de juego en esta pretemporada y, a partir de ahí, crecer juntos. Siempre es difícil cuando hay tanta gente nueva, pero nosotros creemos en ello y estamos en una buena línea.

¿Le gusta la manera de entrenar de Secho?

Sí, me gusta mucho lo que propone Secho a nivel táctico, a nivel de intentar ser protagonista con balón y considero que es un estilo de juego que personalmente me beneficia. Luego cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador trabaja a su manera. Vengo de un entrenador que es totalmente lo contrario, mucho más práctico y con muy poca teoría, pero del que también aprendí mucho. Con Secho ya estoy aprendiendo y sé que lo haré mucho durante este año.

¿El ascenso es el objetivo?

Es imposible negar que el club, como entidad y como historia, debe ser un candidato al ascenso en Tercera División, pero también sabemos que ni el escudo ni la camiseta ganan partidos. Debemos asumir la presión, intentar preparar bien los partidos y demostrar en el campo el nivel que tenemos.

¿De qué manera gestiona la presión el vestuario?

De momento, en pretemporada, no tenemos esa presión, por lo que todavía no la hemos sentido. Creo que, cuando empiece la liga y nos empecemos a jugar los puntos, la sentiremos, pero hay gente veterana, gente que ya ha convivido con ella en otros proyectos y debemos contagiarnos y aprender de ellos para llevarlo con tranquilidad.

En pretemporada, ha disputado minutos en la posición de central. ¿Se siente cómodo en esta demarcación?

Me siento más cómodo en el medio, pero estoy abierto a cualquier opción que considere el entrenador para ayudar al equipo. Yo intento hacerlo lo mejor posible, pero bueno, en pocos partidos oficiales he jugado de central. Hay que entender que tenemos más bajas atrás y son circunstancias puntuales de la pretemporada.

Han ensayado con doble pivote y con tres centrocampistas. ¿Alguna preferencia?

Estamos trabajando dos variantes en el centro del campo, con doble pivote o tres medios, y creo que esto mejorará al equipo si somos capaces de dominar ambas. Habrá contextos muy diferentes y cuanto más ricos seamos tácticamente, mejor para el equipo. Personalmente, he jugado con las dos variantes y estoy cómodo con las dos.

¿Cómo lleva la competencia en el centro del campo?

La verdad es que nos llevamos muy bien entre nosotros. Estamos todos centrados en sumar al equipo e intentar conseguir el objetivo.

¿Qué objetivos se marca Mateo Arellano?

Bueno, pues darle un poco de continuidad a los números del año pasado, seguir cogiendo rodaje e intentar ser protagonista. También hacer lo que sea posible para ayudar al equipo a conseguir el ascenso.

Un mensaje para el compostelanismo.

Les pido que reseteen respecto a lo que pasó el año pasado y que estén ahí apoyando porque la temporada tiene muy buena pinta y seguro que vamos a disfrutar todos.