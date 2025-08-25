Del monte a la pista: el Obradoiro evoluciona década a década

El Monbus Obradoiro ha iniciado su pretemporada, la primera de Diego Epifanio en el club. Los picheleiros han ampliado su staff y jugarán varios amistosos para prepararse para la Primera FEB. Todo el trabajo antes del inicio de la liga será un buen ejemplo de la preparación tan profesionalizada que hay actualmente y que dista mucho de lo que se hacía en otras épocas.

Buceando a través de las décadas en las que el Obradoiro ha existido, desde 1970, se encuentran cursos variopintos en el modelo y los programas de pretemporada, que sirve para ver un reflejo en la evolución de este deporte. Para repasarlos, algunos jugadores históricos han atendido a EL CORREO GALLEGO.

Los inicios del Obra

José Caldas fue uno de esos primeros jugadores que fichó el Obradoiro tras nacer en 1970. Según cuenta, el club se fundó «como pudieron, un poco corriendo», por lo que agrega: «Nos cogió a todos un poco en verde. La preparación física, no es que fuera pobre, sino que lo hacíamos todo en el campo, con el balón y un poco de calentamiento al principio. Porque más no había en ese primer año».

«Al año siguiente ya se había estabilizado un poco, entonces ya hacíamos algo más de preparación física. Casi todo con balón también y antes un calentamiento con los ejercicios que había en aquella época: hacer esprint en el campo, ejercicios de doblamientos, estiramientos, lo que también se hacía en fútbol. Los calentamientos eran levantar la pierna, girar la pierna, levantar, girar y mucho era a base de trotar», comenta Caldas, que señala que en esos tiempos sin preparadores físicos, de todo se encargaba el entrenador.

El líder del primer plantel recuerda a su vez que en su tercer año, previo al ascenso del Obra en 1972 de Tercera División a Segunda, llegó al naciente club un particular personaje para encausar sus entrenamientos: «Nos pusieron a un sargento militar, que era el que llevaba el deporte aquí en el cuartel de instrucción. Entrenaba a los soldados y sabía de física. Reboredo le llamaban. Ahí fue otro tipo de preparación. Nos decía ‘venga, a la calle a trotar’. Y a lo mejor íbamos hasta el Pedroso o a trotar media hora por el Monte da Condesa. Volvíamos y hacíamos los ejercicios de rigor, estiramientos. La preparación física se fundamentaba mucho en la distancia. A personas como yo, que no habían salido de Santiago, nos pareció fuera de lo común, de otro mundo».

Al cuarto año «ya la cosa fue distinta», porque en ese punto la preparación física de los jugadores fue «más rigurosa», porque llegó al club «una persona que sabía algo más, que metió otro tipo de ejercicio, otro tipo de calentamiento y de preparación física, (con) saltos, esprints y fintas».

«Ahora, también digo una cosa. Hoy hay que hacer más preparación, creo, porque los niños llegan de estar mucho con juegos, tanto tiempo sentados. En aquella época, la vida era otra cosa. Nosotros jugábamos continuamente en las calles y teníamos fondo», opina.

Caldas reconoce que son dos épocas muy distintas: «El deportista hoy está mucho más machacado que antes. En aquel entonces daba gusto hacer deporte. Ahora sabes que lo que tienes que hacer, salvo los aficionados, lo haces por obligación y es una preparación física mucho más intensa. Antes sufríamos mucho menos, jugábamos mucho más al baloncesto y nos divertíamos más. Yo creo que hoy se exige demasiado».

«De amistosos, muy poco», dice el obradorista al contar como eran las pretemporadas de los setenta, a lo que acota: «No sé si cuando fuimos a la fase de ascenso empezó a ponerse la cosa un poco seria, porque íbamos a ascender a la segunda división. Me parece que sí jugamos algún partido ahí».

Caldas recalca que una de las claves de aquel equipo era su amistad, que pervive hasta la actualidad: «También se le debe mucho a Tonecho (Lorenzo). Fíjate los años que pasaron y los amigos seguimos existiendo. Ahora se saludan, claro, viene gente americana desde allí, pero eso fue otra cosa».

Por su parte, Antonio López Cid llegó al Obra en 1974, con el equipo ya en segunda división. «Vine de Madrid y tenía como preparador físico a Bernardino Lombao, una figura de nivel en atletismo y entrenamiento. Llegué a Santiago y el primer año, prácticamente, la preparación física la hizo Alfonso Rivera», dice, recordando el rol todoterreno del entrenador. «No teníamos un preparador específico, con lo cual la preparación física era mucho correr, subir las escaleras del pabellón (del Sar), las gradas. No era como la que suele haber ahora mismo», acota.

«Al año siguiente coincide que me voy a la mili y vino Pepe Casal. Lógicamente, todo el mundo sabe quien es, una figura enorme a nivel de preparación física a nivel nacional. Nos cambió totalmente, la preparación ya era mucho más seria, cosas que a mí no me sorprendieron, pero a mucha gente que no tuvo preparación física específica antes, pues sí que sorprendió», apunta López Cid.

Señala que aquellos entrenamientos de pretemporada, pese a la evolución que trajo Casal, tuvieron «una serie de limitaciones», por la falta de recursos. «Ideó e hizo unas pesas que me acuerdo que no estaban compensadas, las cogías por un lado e iban para otro. Pero bueno, dimos un salto bastante grande en esos dos años», dice, recordando también aquellas míticas «subidas al Pedroso».

Cuando llegó a Santiago, el Obra era local en el pabellón de la universidad y en su primer año se dio el cambio al viejo Pabellón de Sar, lo que significó el cambio de jugar sobre cemento a hacerlo sobre el parquet, aunque con un problema que traería consecuencias a nivel físico. «Pusieron el parquet con las tablillas, no como las de ahora, que tienen una cámara de aire. Estaban directo sobre el suelo y aquello era muy duro sobre el cemento. Y en vez de ponerlas a lo largo, las pusieron de canto. Entonces, en vez de gastar 10.000 tablillas, gastaron 50.000 y aquello era durísimo. Y cuando había humedad, aquello resbalaba y eso ha motivado bastantes lesiones», describe López Cid.

El baloncestista cuenta que «era bastante complicado» conseguir amistosos para jugar en tiempos de pretemporada. «No es como ahora que se hacen torneos o partidos. En nuestra época no había nada de eso. Algún partido con el Peleteiro, que estaba en una categoría inferior a nosotros, o recuerdo jugar en Coruña», menciona.

Entrando en los ochenta

Otra de las figuras que jugó en el Obradoiro fue Julio Bernárdez, actual presidente de la Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA). En Sar estuvo «diez años, cinco como jugador y cinco como entrenador. Recuerdo en el 78, que me hizo mucha ilusión poder jugar con López Cid, Tonecho y Quino, que era un gran amigo mío».

Como jugador, de aquellas pretemporadas no olvida «la amistad y la familia que formé con aquellos compañeros, que aún dura a día de hoy. También recuerdo aquellos momentos en las pretemporadas, compartiendo el dolor con mis compañeros y también de disfrutar a su lado».

La última Copa Galicia que conquistó el Obra fue en 2023. / Obradoiro

Como preparadores, hay dos figuras que no olvida: «Pepe Casal y José Luis Torrado, O Bruxo. En el aspecto de la preparación física, eran dos adelantados a su tiempo. Gracias a ese trabajo tan exigente de pretemporada, llegábamos muy en forma, con ese punto físico que nos permitía estar un paso por delante».

«También recuerdo la creación de la Copa Galicia y de su primera edición en O Barco de Valdeorras. En esos años nos lo tomábamos como una iniciativa para llevar el baloncesto a todo tipo de pabellones, que quizá no estaban acondicionados, pero sabíamos que era para promover el baloncesto. Lo recuerdo con mucha ilusión, porque te encontrabas con amigos que jugaban en el OAR Ferrol o el Bosco de A Coruña», apunta.

En su época sí se jugaban algunos amistosos, pero «con equipos cercanos a nosotros porque, de aquella, recorrer ciertas distancias no era como hoy y suponía mucho tiempo en carretera». De hecho, de su etapa como entrenador en el Celta femenino disputó «un amistoso en Lugo y tuve que quedarme a dormir por ese motivo, algo que hoy en día es impensable».

En su memoria queda una imagen de las pretemporadas: «Durante el curso, la ciudad estaba muy viva y, en pretemporada, me sorprendía esa imagen de Santiago vacío. Era lo que ocurría en esos veranos, en el que hacíamos la preparación física por la mañana y luego entrenábamos por la tarde. En la actualidad es todo muy distinto y, de hecho, hay quienes ni paran de jugar por competiciones continentales o internacionales».

En los años ochenta, Jano Harguindey también tuvo su paso por el Obradoiro y fue la figura del Peleteiro. De hecho, recuerda haber llegado al Obra «un año en el que no hice pretemporada, porque me ficharon después completarla». Eso sí, afirma que «después me la devolvieron, hice la pretemporada cuando ascendió a Primera División B, en el primer título del Obra. Hice esa pretemporada y el entrenador era Pepe Casal. Fue durísima, con un ejercicio que era ‘la pirámide’, con el que algunos compañeros terminaron vomitando. Para mí, lo peor de una temporada es la pretemporada».

Él mismo explica aquel ejercicio ‘infernal’: «Íbamos a la la pista de atletismo de la USC y consistía en un esprint de 100 metros y una vuelta al campo, 200 y lo mismo, 300 y otra vuelta y hasta 400. Y luego, de 400 para atrás».

«En mi época de juvenil, que habíamos quedado campeones de España con el Peleteiro, también se hacía pretemporada, pero era mucho más liviano. Ahora son mucho más duras y se convierten en máquinas físicas. El aguante que puede tener un jugador profesional de hoy es brutal», compara Harguindey.

Las tecnologías y los staffs también han cambiado, ya que «los entrenadores te mandan ya lo que son vídeos para que tú ya vengas con ideas o las trabajes. También los cuerpos técnicos son más amplios, con un preparador físico, un médico, un primer entrenador, segundo y tercero, especializados».

Al ser preguntado por si hacían amistosos, señala que «muy poquitos, algunos sí, pero no como ahora que se organizan torneos antes de empezar la temporada, o que ya incluso tienen partidos a puerta cerrada».

Si hay algo que le ha quedado marcado es «la pretemporada que yo tuve con Pepe de preparador físico. Recuerdo que el día que me dijo que no iba a seguir en el Obradoiro, hacía uno de los ejercicios que me había dicho para el fin de semana. De lunes a viernes entrenabas y el fin de semana te mandaba ejercicios. Había sido una hora corriendo en la playa, que era durísimo. Al día siguiente me dijo que no iba a seguir, pero esa pretemporada me sirvió para jugar en el Peleteiro, que fue el club de mi vida».

Los años de la batalla judicial

Tampoco hay que olvidar los años ‘oscuros’ del Obradoiro, donde el foco estaba puesto en la batalla judicial para reclamar el ascenso a la ACB. El equipo jugó en ligas menores, pero seguía compitiendo y realizando pretemporadas, manteniendo viva a la entidad.

Nacho Parajuá rememora su tiempo en el club: «Jugué, entrené e hice un poco de todo en el Obradoiro. En mi época de jugador sénior, ese primer contacto eran unas pretemporadas un poco clásicas de aquel momento, con mucho físico, mucho correr, mucho ganar resistencia y poca cosa más. Meterte poco a poco en el tema del juego de cinco por cinco. Pero cuando fui entrenador sí que usábamos más el balón».

No olvida que su etapa como jugador en el Obra arrancó en 1994, con Pepe Martínez dirigiéndolo: «Era un equipo totalmente amateur, no teníamos la infraestructura que se puede tener ahora, ni los medios. Era un grupo de amigos bien llevados. Entrenábamos tres veces al día y después íbamos a la residencia o a la Alameda a correr. Pepe no tenía cuerpo técnico, hacía todas las funciones».

«Poco a poco se fue mejorando, porque, antes incluso de llegar a la ACB, hubo mucho esfuerzo y se fueron mejorando muchas cosas. Los equipos empezaron a tener su entrenador, su segundo, un preparador específico para cada equipo y había un fisioterapeuta», añadía. En aquella etapa, sí llegaron a disputar algunos amistosos con «equipos locales», aunque «tampoco jugábamos muchos».

Otro de los jugadores destacados en esos años fue Adrián Martínez, cuya vinculación fue «desde el 2006 hasta el 2015». En aquellos veranos tenían «alguna reunión, con José Ángel Docobo de presidente y Emilio Suárez de entrenador, para hablar de planificación en los primeros años. Nos reuníamos en el Observatorio del campus sur. Era porque, cuando íbamos a empezar la temporada, podíamos tener alguna vacante».

«Para entrenar, teníamos el Lorenzo de la Torre como campo base y Santa Isabel cuando hubo alguna obra. En pretemporada salíamos a correr al parque de Vista Alegre cuando no estaba arreglado y era todo monte. También en el de Galeras tenemos hecho algo de carrera. En cuanto a amistosos, teníamos algún tipo de entrenamiento que eran partidos en los que no había árbitro, que concertábamos con algún equipo. Y hubo un año que jugamos una Copa Diputación, que creo que fue la única que se hizo. Llegamos a jugar contra un equipo de LEB Plata o EBA», rememora.

Lo curioso de su etapa fueron los altibajos en el número de jugadores: «Hubo pretemporadas en que éramos a lo mejor 20 jugadores haciéndola. Los primeros años, estábamos los justitos. Después, como hicimos buenas temporadas en primera y ya empezó a sonar en el tercer año que el Obra iba a salir en ACB, la gente se animaba y tuvimos pretemporadas de muchas personas».

Actualidad

Alberto Corbacho, vivió en Compostela algunos de los mejores años en ACB del Obradoiro, pero toda su carrera sirve para ver como se han enlazado las pretemporadas modernas y las clásicas.

En su etapa en categorías inferiores, se ve el reflejo con lo clásico: «era lo típico de salir a correr al monte o fuera de lo que era la cancha de baloncesto. En el club en el que estaba en Mallorca hacíamos eso, antes de entrenar e incluso, al acabar, hacíamos 15 minutos de carrera continua. Eso, hoy en día no lo hace nadie (risas). Era para coger toda la capacidad posible aeróbicamente».

«Cuando llegué a Málaga cambió todo, porque hacían gimnasio o en la pista. Básicamente, hacíamos unos 40 o 45 minutos de pesas y luego pista. Esto era con el equipo de ACB, luego nosotros hacíamos aparte un trabajo individualizado del equipo EBA en gimnasio. Cada uno tenía sus ejercicios y el preparador nos guiaba. Antes todos hacían lo mismo, pero ahora te preparan un programa individual», ejemplifica.

Pero el escolta no se detiene ahí: «Llegó la idea de adaptar la preparación al baloncesto, entonces ya se empezó a hacer todo en pista. Desde el día uno, los circuitos típicos de dribbling. La carrera continua era con balón dentro de la pista. Antes íbamos a correr al césped y yo no iba a jugar en el césped. Cada vez se trabaja menos con ‘hierros’ y se usan otro tipo de estímulos como gomas, bosus o tu propio peso».

De hecho, se sorprende al ser preguntado por si siempre tuvo amistosos: «No he tenido ninguna pretemporada sin amistosos (risas). Al final, el entrenamiento necesita un equipo rival. Las pretemporadas suelen durar unas siete o seis semanas. Se empieza poco a poco, pero todo lo que haces es para traducirlo en la cancha».

«Hoy en día todo es más fácil, también en verano antes de llegar al club. Ahora hay instalaciones suficientes, entrenadores dispuestos y las máquinas de tiro. También había momentos en que varios jugadores se reunían para entrenar. Recuerdo haber ido a Manresa con muchos jugadores de ACB. Estuvimos dos semanas haciendo preparación física y de baloncesto», completa.

La anécdota que tiene más marcada es en Huelva: «Estaba John Williams, el Gordo Williams, y llegamos a la playa. Era un trabajo de carrera continua y eran como tres sesiones de 20 minutos. Llega Joaquim Costa, que también corría con nosotros, y dijo que no quería ver a nadie detrás suya. Por supuesto, el Gordo Williams dijo que no iba a correr. Se quedó allí sentado en la playa y todos corriendo».