Igualdad máxima entre Cultural Areas y Negreira en la ida de la Supercopa Galicia

Cultural Areas y SD Negreira se dieron cita este pasado domingo en la ida de la final de la Supercopa Galicia. El partido, disputado en el Campo da Lomba (Areas), destacó por su intensidad e igualdad, trasladas al marcador final (0-0). El empate deja todo abierto para la vuelta en el Municipal Jesús García Calvo de Negreira.

En el partido de ida, los visitantes fueron incapaces de derrumbar el muro blanquiazul que se mantuvo sólido durante todo el encuentro. El equipo local, dirigido por el excéltico Yago Yao, tampoco pudo materializar en gol sus ocasiones. Donde si se abrió la lata fue en el apartado de las tarjetas amarillas, prueba de la alta intensidad que se dio en gran parte del encuentro. El Cultural Areas recibió dos cartulinas -Diego Diz y Antón Álvarez-, mientras que el Negreira vio un total de cinco amonestaciones -Francisco Sanín, Xabier Sánchez, Joel Lagares, Gonzalo Suárez y Martín Pereira-.

Con un ritmo propio del mes de noviembre, Cultural y Negreira protagonizaron un duelo de tú a tú en el primer intercambio de la final. Con ello, todo por decidir para el partido de vuelta en el que el Negreira buscará llevarse el título ante su gente.

Cabe recordar que el campeón del torneo disputará una ronda previa de Copa del Rey ante un equipo de otra comunidad autónoma. En caso de vencer, jugaría una ronda de la competición copera frente a un conjunto de Primera División, como ya hicieron en el pasado Victoria y San Tirso.