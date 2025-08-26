Obradoiro y Onuetu, dos visiones de un contrato

Victory Onuetu, canterano del Monbus Obradoiro, se prepara para poner rumbo al equipo de la Universidad de Hofstra. Desde la entidad picheleira se ha señalado que el interior en ningún momento se puso en contacto con el club para informarles de que estaba cerrado con los Hofstra Pride, mientras que desde el entorno del jugador apuntan lo contrario.

Durante este verano, desde el Obradoiro trataron de proponerle a Onuetu continuar en el equipo en un rol que no encajaba con la idea del jugador. Por ello, ambas partes consideraron que lo más óptimo sería separar caminos. Desde el entorno del jugador señalan que optaron por la nueva oportunidad que se ha abierto con la NCAA y aseguran que se le informo al club que tomarían está vía a finales del mes de julio. Además, concretan que es cierto que no hay cláusula para irse a la NCAA, interpretando, por su parte, que Onuetu tiene vía libre para tomar este camino y que el club no puede impedirlo.

Por parte del Obra han señalado que no tenían noticia alguna de que Onuetu estuviera cerrado con los Hofstra Pride, aunque ya habían demostrado que tenían conocimiento de que la NCAA era una opción que valoraba el interior, mientras que el club también ponía una cesión como alternativa. La entidad picheleira transmitió que fue una sorpresa ver que el jugador ya compartía su nuevo destino en redes sociales, sin comunicarse con ellos y sin resolver su contrato. Del otro lado, sostienen que en la oficinas de Sar ya fueron avisados a finales del mes de julio.

Con esta situación se abren dos frentes. Desde el entorno del jugador se interpreta que, al no existir una cláusula relativa a la NCAA, Onuetu podría salir sin llegar a ningún tipo de acuerdo del club. Mientras, desde el Obradoiro se considera lo contrario y es que, al no existir está cláusula, desde su visión el interior no tendría derecho a cambiar de destino unilateralmente y se produciría un incumplimiento del contrato. La realidad es que está situación no está todavía regulada por la FIBA y, en caso de resolverse judicialmente, podría sentar un precedente.

El punto parece estar en que, para poder jugar en un equipo se precisa del transfer, pero en la NCAA no se requiere del mismo para poder disputar la competición universitaria americana. Pese a ello, la interpretación del club es que se produciría el incumplimiento del contrato, mientras que del otro lado consideran que no tienen que llegar a un acuerdo al no tener este requerimiento y no existir cláusula alguna. En caso de que el entorno del jugador pudiera tener razón, desde el Obradoiro también se trabajaría en explorar los derechos que tendrían sobre Onuetu al finalizar su etapa en la NCAA, una vez emprendiera una aventura en baloncesto FIBA o NBA.