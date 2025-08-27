Felipe Dos Anjos: «Si hacemos las cosas bien, el objetivo será el ascenso»

Turno para Felipe Dos Anjosen las rutinarias presentaciones oficiales de los nuevos fichajes en el Obradoiro. El nuevo interior del conjunto picheleiro fue introducido en el día de ayer en Balidea. El brasileño, viejo conocido de Epi, llega al Obra procedente del Morabanc Andorra.

Tras formar parte de las filas del CB Breogán en 2018, Felipe regresa a Galicia para continuar su trayectoria deportiva. Ante las preguntas sobre su adaptación a la ciudad, Dos Anjos destacó las facilidades otorgadas por el club y los patrocinadores en estas primeras semanas: «La verdad es que la ciudad es pequeñita y me estoy adaptando bastante bien. Además, con la ayuda del club y los promotores, se hace mucho más fácil la búsqueda de pisos, coches y la adaptación al equipo. Estoy súper contento y creo que, de los equipos en los que he estado, es el que más rápido me estoy adaptando».

Felipe Dos Anjos durante su presentación. / Jesús Prieto

Respecto al nuevo reto que supone la llegada al Obra en su carrera, el brasileño se mostró ansioso y preparado para el mismo. «Es un reto nuevo. El Obra tiene mucho nombre. Esperemos que si todo va bien, podamos volver a ACB otra vez. Pero para mí esta etapa es un reto, porque es un equipo en el que vamos a tener una responsabilidad muy grande. Elegir el Obradoiro fue un reto por salir de mi zona de confort, que era Madrid. He tenido otras opciones más cerca, pero el Obra, con su proyecto y los fichajes que estaba haciendo, era una opción ambiciosa».

El pívot se reencontrará con Epi, aspecto que ha favorecido su llegada al club: «Tener a Héctor y a Epia aquí es un plus. Ellos me trasmitieron su idea claramente, cómo iba a ser la estructura del equipo, mi rol, el rol de otros jugadores. Entonces, eso ha ayudado bastante. Se nota (coincidir con Epi), sobre todo en los jugadores que han estado con él el año pasado. Pero es verdad que muchos ya sabemos la manera en la que trabaja y lo que quiere».

Presentación de Felipe Dos Anjos con el Obradoiro. / Jesús Prieto

Sobre su rol en el equipo y su posible combinación con el otro pívot, Goran Huskic, manifestó lo siguiente: «La combinación entre Goran y yo puede ser muy buena. Él es un excelente pasador que ve bien el juego. Yo tengo capacidad en las continuaciones, rebotes y me estoy adaptando a jugar más abierto. Entonces, no sé, pero si se puede, sería una buena pareja de interiores».

Con el regreso a ACB entre ceja y ceja, Dos Anjos respondió a las preguntas sobre el objetivo del club: «El objetivo es el que es. Si hacemos las cosas bien desde un principio, el objetivo será el ascenso. No me gusta hablar mucho de eso porque es una cosa que está muy lejos todavía. Estaría contento de subir y quedarme otro año aquí».

Finalmente, el jugador habló de la cocina, su gran hobby fuera del baloncesto, y bromeó con hacer posibles comidas de plantilla en un futuro. Con su presentación ya completada, el interior brasileño ya trabaja en la pretemporada a las órdenes de Epi con vista al primer amistoso del verano, ante el Básquet Coruña este próximo viernes.