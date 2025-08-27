Fran Vieites entrena con el Compostela tras su salida del Betis

El exbético Fran Vieites se entrena con la SD Compostela desde que se oficializó su salida del Betis, con el objetivo de no perder la forma y mantener el ritmo competitivo. El meta suena con fuerza para reforzar varias porterías de Segunda División, pero todo parece indicar que fichará por el Burgos CF.

Hace algo más de dos semanas, el Real Betis Balompié anunció la desvinculación del meta gallego de la entidad verdiblanca. De esta forma, Fran se despidió del conjunto de Heliópolis después de tres temporadas en las que completó 63 encuentros entre primer equipo y Betis Deportivo.

El cesureño de 26 años aterrizó en el equipo sevillano tras dos campañas en el CD Lugo en Segunda División. En la primera de ellas Vieites no disputó minuto alguno, mientras que en su segundo año completó 13 partidos -todos ellos en la primera vuelta de campeonato-. A pesar de su escasa participación, el meta fue elegido por el Betis para reforzar su filial en el verano de 2022.

Anteriormente, Fran Vieites estuvo en el Celta de Vigo, de 2017 a 2020, donde jugó 15 encuentros con el segundo equipo de los celestes además de completar varias convocatorias de la primera plantilla.

Cerca del Burgos

Desde la semana pasada, el Compostela cuenta con la participación del portero cesureño en sus entrenamientos. Fran Vieites busca resolver su futuro lo antes posible, sonando con fuerza su fichaje por varios clubes de Segunda División.

Fran Vieites. / LaLiga

De todos modos, el Burgos parece llevar la delantera en la contratación del meta gallego, que reforzaría una posición ocupada por Ander Cantero, exportero de Lugo y Racing de Ferrol. Los blanquinegros también han sondeado la opción de ‘Memo’ Ochoa para la portería.

El veterano meta mexicano se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el AVS Futebol de la Liga Portuguesa. De darse, Ochoa regresaría al fútbol español a sus 40 años y tras jugar en el Málaga y el Granada. Aunque Fran Vieites es el favorito para la entidad burgalesa.