Olle Lundqvist: "Westermann me va a ayudar mucho"

Olle Lundqvist ha sido presentado en Muebles Ulla como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, demostrando mucha ilusión por el club, por sus compañeros y por los reencuentros, especialmente con Diego Epifanio como técnico. Su actitud es muy positiva con el reto de desempeñarse principalmente como base, algo que ya había hablado con Epi, quien entiende que es su evolución natural.

El sueco se mostraba animado con la responsabilidad de ocupar el puesto de base: "Para mí es muy divertido. Jugué bastantes partidos el año pasado como base también. No es nada nuevo para mí, pero obviamente es la primera vez en los últimos años que voy a ser solo base. Seguramente, también voy a tener algunos minutos de escolta. Pero tengo muchas ganas y no es nada nuevo porque, al final, el uno y el dos son muy similares con Epi y creo que voy a aprender poco a poco. No hay problema".

Eso sí, esta posición le exigirá "pensar en todo", aunque cree que le ayudará mucho el llevar "tres años con Epi ahora y conozco bastante bien todas las jugadas, todas las posiciones. Esto va a ser más fácil para mí". También recordó que, cuando era "mucho más joven", ya había sido base, pero ahora es "bastante alto y por eso juego más al dos o al tres, pero no es nada nuevo".

Por otro lado, consideró que tener a Léo Westermann le "va a ayudar mucho", ya que "sabe jugar mejor que nadie". "Puedo hablar con él, hacerle preguntas y todo esto. Es bueno para mí", afirmaba.

Sobre sus compañeros, Lundqvist fue positivo: "Tenemos una buena plantilla que puede jugar como equipo y esto va a ayudar mucho, porque todo tienen su rol. Todos saben lo que necesitamos hacer para ganar y creo que me gusta mucho el equipo por ahora".

También destacó al último fichaje picheleiro y compatriota suyo, Denzel Andersson, señalando que "es un muy buen tirador y defensor. Tiene un tiro que es muy difícil de taponar, pero es muy buen tiro. En el vestuario va a ser un diez y es un defensor que puede defender al dos, al tres, al cuatro y, a veces, al 5, porque no es tan alto, pero tiene unos brazos enormes y es muy listo".

Su primer duelo como obradoirista será ante el Leyma Coruña, un club donde sabe que le quieren mucho, con "gente allí que son personas muy especiales para mí, muy buenas todas. Tener a la afición allí, claro que significa algo, pero vamos a jugar el partido y vamos a ganar, es la idea".

"Es muy temprano, es la segunda semana, estamos trabajando normal y poco a poco. Ahora es coger sistemas y muchos conceptos, es algo diferente. No lo preparamos como un partido durante la temporada. Esto es completamente diferente. Es más como un entrenamiento que un partido. Pero, obviamente, queremos ganar siempre", recalcaba.

De su nuevo club destacó que "hay muchas cosas que me gustaban del Obra cuando fiché aquí. Tengo a Epi aquí, a muchos compañeros y también puedo seguir en Galicia, que me encanta. Estamos muy contentos aquí y todo eso ayuda para fichar. Lo que va a ser diferente es que, obviamente, es un nuevo club y hay caras nuevas, pero también que voy a jugar al base. Es un poco diferente, pero creo que va a ser muy similar a los últimos años para mí, porque conozco bien los sistemas de Epi".

Las buenas palabras se extendieron a Santiago, ya que, "como a todos, me encanta la zona vieja, es increíble. Muchas veces vine aquí jugando en Coruña. Cuando venía como turista, siempre veníamos a Santiago para tomar algo o comer, porque la comida aquí es increíble. Todos los sitios aquí en Galicia son fenomenales".

Sobre el baloncesto de Epi, en su análisis es directo al apuntar que consiste en "meter puntos. Le gusta correr y meter muchos puntos. Tiene muchos sistemas para los tiradores. A él le gusta y para mí es un baloncesto bonito".