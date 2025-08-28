La Copa Galicia ya conoce sus cruces: Leyma-Obra y Breogán-Ourense

El sorteo de los cruces de semifinales de la Copa Galicia se ha realizado este jueves, dando como resultado el duelo provincial entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, mientras que por el otro lado serán el Río Breogán y el Club Ourense Baloncesto los que peleen por el billete a la final.

De este modo se confirma que el conjunto picheleiro se reencontrará con el Leyma en esta pretemporada. Serán los herculinos los que jueguen con todo a favor, ya que esta edición de la Copa Galicia se disputará en el Coliseum de A Coruña. El Breogán será el equipo favorito, buscando revalidar el título.

Las dos semifinales serán el viernes 5 de septiembre, a las 18.30 y 20.00 horas, y la final el sábado 6 de septiembre a las 20.00 horas. La vuelta de la Copa 'Xunta de Galicia' a A Coruña supone una nueva oportunidad para vivir el mejor baloncesto gallego con gran ambiente.

Los abonos para este torneo, organizado por la Federación Gallega de Baloncesto, ya están a la venta en la web de la Ataquilla. Los precios parten desde los 19,60 euros