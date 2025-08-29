Balvin ‘atormenta’ a un Obradoiro que afrontará su primer amistoso

El Monbus Obradoiro se prepara para afrontar hoy su primer amistoso de la pretemporada, ante el Leyma Coruña, a las 20.30 horas en el Torneo San Roque en Vilagarcía. Lo harán mientras el club sigue intentando solucionar la situación con uno de los jugadores de la pasada campaña, Ondrej Balvin, jugador con el que no se contaba y con el que tendrían que resolver su contrato.

Y es que el caso Balvin parece que será otro de los contratiempos que la entidad picheleira tratará de resolver junto a la situación de Victory Onuetu. Desde el club han señalado a EL CORREO GALLEGO que llevan semanas intentando resolver la situación contractual con el jugador y que es algo que, por su parte, quieren dejar solucionado a la mayor brevedad.

El interior checo ha estado jugando para los Jiangsu Yannan Suke de la liga china tras finalizar la pasada temporada con el Obradoiro, durante el parón veraniego. Ahora, le tocaría regresar al club compostelano, que no cuenta con él para la próxima campaña tras el decepcionante paso que tuvo Balvin en Sar, de quien se esperaba que fuese determinante para pelear por el objetivo y que demostró una gran ‘pasividad’, especialmente en defensa.

Lo que está claro es que en el Obradoiro no quieren al jugador, con las posiciones interiores cerradas, y que lo más probable es que se busque un acuerdo económico para garantizar la salida de Balvin. La voluntad de la dirección de la entidad picheleira es resolverlo lo antes posible, pero también dependerá del jugador y su agente la resolución de esta situación.

Primer amistoso

En el apartado estrictamente deportivo, Diego Epifanio afrontará su primer duelo en el banquillo del Obradoiro en el amistoso frente al Leyma Coruña. Será un reencuentro para él y para varios de sus hombres, aunque todos le han restado peso a este derbi al enfocarlo más como un entrenamiento tras haber iniciado la pretemporada en la pasada semana.

Eso sí, será la primera vez que se pueda ver a los nuevos integrantes del equipo vistiendo de corto, un aliciente para acudir a Vilagarcía para ver al equipo por primera vez en un duelo que, además, será un derbi.

Oporto y Oliveirense

El Obradoiro también ha anunciado que el duelo en Sar ante el Oporto, este lunes a las 19.00 horas, será a puerta abierta y gratuito, pudiendo acceder desde una hora antes del inicio del choque. Además, el club ha anunciado que su rival en el amistoso del 19 de septiembre en Sar será la UD Oliveirense, a las 19.30 horas.