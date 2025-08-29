La F1 vuelve a la acción con Norris al frente y Alonso en el top cuatro

Este viernes, en el circuito de Zandvoort, la Fórmula 1 ha vuelto a la acción tras el parón veraniego para encarar el segundo tramo de la temporada. Quedan diez grandes premios por delante y el primero de ellos se disputa en territorio Verstappen, aunque el vigente campeón ya se ha autodescartado para la lucha por el título, cediendo toda la presión a la dupla de McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris, separados por nueve puntos, se juegan la corona en 2025 y el pulso definitivo arranca en el GP Países Bajos.

Norris ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres (1.10.278), que ha resultado más accidentada de lo esperado a causa de las fuertes rachas de viento en el trazado neerlandés. Piastri ha terminado a 2 décimas.

El ‘gran circo’ ha regresado con buenas sensaciones de los pilotos españoles. Fernando Alonso se ha colocado cuarto en este FP1, superado por su compañero Lance Stroll, que ha sido tercero, ambos a medio segundo del más rápido, Lando Norris.

En Aston Martin confían en poder repetir el éxito de Hungría, antes de las vacaciones, cuando cosecharon valiosos puntos, gracias al quinto y séptimo puesto de Alonso y Stroll y se situaron a 18 puntos de Williams en el pulso por el quinto puesto del Mundial de constructores.

La escudería de Grove no se lo pondrá fácil. Albon ha empezado en el top cinco, tras los dos coches verdes, mientras que Carlos Sainz ha sido octavo en su primera toma de contacto con el asfalto neerlandés. El piloto madrileño necesita dar un paso adelante en esta segunda parte de campeonato para enmendar su complicado inicio de aventura en Williams.

Muchos sustos

Aunque la lluvia no ha hecho acto de presencia, el viento ha sido suficiente para deparar peligrosas maniobras. Yuki Tsunoda ha protagonizado una aparatosa salida de pista que ha dañado el Red Bull, por lo que ha terminado anticipadamente su labor.

Poco después, aún con la pista fría, Lewis Hamilton ha sufrido un tremendo trallazo con el Ferrari y Kimi Antonelli ha acabado encallado en la grava con el Mercedes después de irse largo entre las curvas 9 y 10 de Zandvoort, provocando la primera bandera roja del fin de semana. Tampoco su compañero Russell se ha librado de una ‘excursión’ fuera de la pista, aunque el británico ha podido cerrar la sesión en séptimo puesto, precedido por el ídolo local Max Verstappen, que ha hecho un recto en su última vuelta para acabar en las protecciones.

Los equipos cierran el ‘grifo’

Los equipos están ya enfocados en los coches de la próxima temporada y en el nuevo reglamento FIA, por lo que en esta segunda mitad de curso se acaban las mejoras. En Zandvoort solo tres escuderías, Red Bull, Sauber y Alpine, han presentado algunas novedades que no pasan de ser leves retoques.

La más destacada es la que incorpora el RB21, con nuevo alerón delantero para que Max Verstappen pueda defenderse de los McLaren con ciertas garantías. En Sauber Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto cuentan con un ajuste en el conducto de freno trasero, el mismo elemento que mejora Alpine en el coche de Gasly y Colapinto.