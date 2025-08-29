El Obradoiro de Epi se estrena con victoria ante el Leyma

El Monbus Obradoiro se estrena en pretemporada con un ajustado triunfo (76-73) ante el Leyma Coruña. El equipo compostelano se lleva así el Torneo San Roque en su primera prueba de preparación en un derbi que fue vibrante e igualado, en el que los herculinos pudieron forzar la prórroga.

El conjunto picheleiro se preparaba para afrontar su primer duelo de pretemporada ante los herculinos después de dos semanas de entrenamientos, asumiendo que la exigencia del mismo sería una práctica más. Todos los jugadores que hablaron de este duelo, así como Epi, entendían que esa era la función de este choque, aunque la intención de ganar no faltaba.

El duelo se presentaba como especial para el nuevo preparador del Obradoiro, además de para Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Goran Huskic e incluso para Álex Galán, ya que todos tuvieron pasado en el Leyma y lograron el histórico ascenso a la ACB, formando parte del mayor momento histórico del cuadro naranja.

Eso sí, tocaba dejar el pasado atrás en la pista de Vilagarcía y olvidarse de la que una vez fue su camiseta. Ahora se sentaban en el banquillo contrario y era momento de probar cosas nuevas y algunas de siempre para ellos.

En este duelo los picheleiros partían con la idea clara de centrarse en practicar los sistemas planteados por Epi y su cuerpo técnico. Para los jugadores que ya estuvieron con él en Coruña, hubo planteamientos que ya conocían, pero también nuevas ideas. Y es que, por mucho que ya se conozcan, ahora tienen nuevas piezas y compañeros que aportan otras funciones y a los que se deben adaptar.

El encuentro

Epi apostaba por su primer quinteto con Westermann, Barcello, Barrueta, Galán y Dos Anjos, frente a Cuevas, Cremo, Mencía, Jou y Diop por parte de Carles Marco. El Sara Gómez se llenó ayer hasta la bandera gracias a ambas aficiones (con más obradoiristas), con sus equipos jugándose el primer título del Torneo San Roque de Vilagarcía.

Ambos equipos comenzaron con intensidad y optando por el juego interior como mejor arma contra su rival, lo que generaba constantes alternativas en el marcador y que se fuesen cargando de faltas. Todavía en construcción, el Obra semejaba más consistente, pero el equipo coruñés, dirigido muy bien por sus bases, conseguía mantenerse en el encuentro por medio de penetraciones. Dos Anjos mostraba contundencia en la pintura con un mate en la cara de Diop y permitía a los picheleiros llegar con una ventaja mínima (25-21) al final del primer cuarto.

El segundo cuarto arrancó con un Leyma mucho más agresivo, con presión a toda cancha, lo que generó problemas al Obradoiro, aunque los coruñeses mostraban dificultades para finalizar con canasta. El equipo de Epi se aferró al acierto de Barrueta que, con un triple , colocaba la máxima diferencia en el marcador hasta ese momento (33-27). Marco recurría a un tiempo muerto para buscar soluciones, algo que consiguió. Los herculinos comenzaron a abrir el juego y dos triples de Díaz y Brokvic reducían al mínimo la distancia (35-34). Mientras, el Obra incurría en errores de lectura en ataque ante la presión defensiva. Un triple de Barcello permitió a los picheleiros llegar con ventaja al descanso (41-38).

A pesar del arranque fulgurante del Obra, pronto el equipo de Epi se atrancó ante la defensa que planteba el Coruña. Los herculinos eran capaces de controlar el rebote, pero tenían muchos problemas en la anotación, fallando muchos tiros sin oposición. Aunque consiguieron igualar el marcador (46-46), los compostelanos volvían a despegarse al estar más acertados en el tiro, sobre todo Barcello.

Otro triple de Barrueta volvía a abrir una brecha en el marcador (56-48) y obligaba a Marco a volver a recurrir a un tiempo muerto. Al igual que en el anterior, le funcionó la decisión y un parcial de 0-7, con triple final de Cremo, dejaba a los coruñeses a un punto a falta de un minuto (56-55), con Epi recurriendo a llamar a filas a sus jugadores para mantener el resultado en el tercer cuarto.

En el último acto, el Coruña consiguio ponerse por delante gracias a dos triples de Cuevas y Jorgensen. El Obradoiro flaqueó, pero fue en ese momento cuando apareció Huskic. El encuentro se decidiría en los últimos segundos, con 75-73 y a falta de treinta segundos. Cuevas se jugó un triple que no entró y Quintela fue a los tiros libres, sumando uno (76-73). Con cuatro segundos por delante, los herculinos estaban obligados a intentar un tiro imposible, pero no llegaron a intentarlo porque Jorgensen pisó la línea de fondo.

Próximo partido

Tras este primer amistoso de pretemporada, el Obradoiro continuará su preparación con más partidos y este mismo lunes afrontará su segundo compromiso, en esta ocasión en Sar. Será el Oporto, como es habitual, el equipo que se medirá a los picheleiros en Santiago a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Eso sí, este choque será otro entrenamiento más, con parones en mitad del mismo para hacer ajustes tácticos y seguir probando sobre la pista distintas estrategias, buscando aciertos, correcciones y descartes en las mismas.

Rumbo a la Copa Galicia

El próximo viernes, 5 de septiembre, arrancará la Copa Galicia en el Coliseum de A Coruña para el Obradoiro y los otros tres equipos gallegos que pelearán por la corona autonómica. Los compostelanos volverán a encontrarse con el Leyma Coruña en la semifinal de las 21 horas, mientras que Río Breogan y Club Ourense Baloncesto harán lo propio a las 18.30 horas.

Dependiendo de los resultados, el conjunto picheleiro podría volver a jugar otro choque de ganar su eliminatoria. De ser así, al día siguiente disputaría la final ante el ganador de la otra eliminatoria a las 20.00 horas. Sobre el papel, el Breogán apunta a repetir corona, ya que es el único conjunto gallego de ACB, mientras que los otros tres competirán en la Primera FEB, siendo Obra y Leyma aspirantes al ascenso.

Más duelos de pretemporada

Pero la gira de pretemporada picheleira no termina ahí. Una vez finalice la Copa Galicia, el Palacio de los Deportes de Oviedo acogerá el choque entre el Alimerka Oviedo y el Obradoiro a las 19.00 horas. Tres días después, los hombres de Epi pondrán rumbo a Ponferrada para medirse al Zamora a las 19.30 horas.

Por último, el 19 de septiembre se vivirá el choque de presentación del equipo ante la UD Oliveirense, a las 19.30 horas en el Multiusos Fontes do Sar. El equipo demostrará en este choque los resultados en el desarrollo de su juego, porque el siguiente choque será ya de Primera FEB, visitando al Hestia Menorca el 27 de septiembre a las 19.30 horas.