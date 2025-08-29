Victoria del Compos en Lalín para cerrar la pretemporada en dinámica ascendente

La SD Compostela cerró la pretemporada con una convincente victoria sobre del CD Lalín de Preferente. El conjunto de Secho Martínez impuso su ritmo desde un inicio, encarrilando el encuentro en la primera parte gracias a un doblete de Cañi. La cantera, gran protagonista durante toda la preparación, redondeó la goleada picheleira mediante el tanto de Turby sobre la hora.

El Compos afrontó en Lalín la prueba final antes del examen liguero ante el CD Barco. Para el último simulacro, Secho volvió a confiar en el trivote de centrocampistas de inicio, pese a que ante la Sarriana el equipo brillase más con la figura del mediapunta. El técnico sonense apostó por un once muy reconocible con Álex Cobo en portería; Valín, Quico, Damián Noya y Aarón Martínez en defensa; Trasi, Samu Rodríguez y Diego Uzal en el centro del campo; y Cañi, Porrúa y Charly formando el tridente ofensivo.

El conjunto santiagués arrancó con gran ritmo el encuentro, arrinconando al equipo local desde bien iniciado el mismo. El primero en atormentar a Iker, portero lalinense, fue Charly, que envió a la cruceta un potente disparo. El Compos avisaba y el Lalín resistía las acometidas de los picheleiros. Tras una gran jugada, Cañi no acertó a conectar un disparo certero desde el área pequeña que hubiese significado el primer gol del partido.

Inicio eléctrico

La diferencia de categoría se trasladaba al dominio del encuentro. El Compos sometía, mientras el Lalín probaba a Álex Cobo con disparos demasiado lejanos. Corría el minuto 19 y en otra buena acción visitante, Valín provocó un penalti que Cañi se encargó en convertirlo en gol.

La respuesta lalinensa no tardó en llegar. Cristian Liñares, exjugador del Sigüeiro, se plantó solo ante Cobo y, después de regatearlo con gran habilidad, no alcanzó a definir. El Lalín subió las líneas en busca del empate, equilibrando el encuentro. El siguiente en intentarlo fue Brais Calvo, que sacó un poderoso disparo que puso en complicaciones a Cobo. Momento de mayor sufrimiento del Compos en el partido.

Samu Rodríguez, Antón Guisande, Jorge Maceira y Turby celebran un gol picheleiro. / Nacho Castaño

La defensa picheleira contuvo el ímpetu de un equipo local que se volcó en busca del empate. La esedé consiguió bajar las revoluciones del choque y volvió a asomarse por el área lalinensa. El ritmo del encuentro descendió, lo que invitaba a pensar que el marcador se mantendría así hasta el descanso. Pero apareció Cañi. El autor del primer tanto santiagués volvió a tirar de oportunismo, aprovechando un error del portero local para poner el 0-2 a cuatro minutos para el ecuador.

Una calma aparente

Para el segundo acto Secho optó por realizar varias sustituciones como viene siendo habitual durante toda la pretemporada. Álex Cobo, Valín, Quico, Noya, Aarón, Trasi y Porrúa dejaban su lugar en el campo a Graumann, Diego Rodríguez, Zuba, Maceira, Goris, Arellano y Guisande.

Tras la reanudación, ambos equipos salieron con cierta calma, propia de aquellos que debutan en liga en poco más de una semana. De esta manera, el duelo se convirtió en una lucha en el medio del campo. El centrocampismo se adueñó del encuentro, a medida que las áreas perdían protagonismo.

El inmovilismo llevó a Secho a mirar al banquillo. Turno para Parapar que debutaba esta pretemporada -ya recuperado de su lesión-, sustituyendo a Cañizares en el minuto 66. El cambio animó a los visitantes que volvieron a amenazar la meta lalinensa. Primero fue Guisande, que se topó con una excelente intervención del portero local; y más tarde lo intentó Maceira, sin resultado.

A falta de un cuarto de hora y con el encuentro dominado, el técnico picheleiro dio entrada a dos canteranos, Javi y Turby, antes de la gran arremetida final en busca del tercero. Maceira tampoco acertó a puerta vacía, mandando al larguero un disparo a placer. Tuvo que ser el joven Turby en el minuto 89, el que redondease la tarde-noche en Lalín, cerrando la pretemporada con una contundente victoria sobre los locales.

Comienzo de liga

De esta forma, la SD Compostela da por finalizada su pretemporada, con un balance de tres victorias -frente al Cidade de Ribeira, Sarriana y Lalín- y cuatro derrotas -ante Dépor, Fabril, Lugo y Noia-. Una preparación de menos a más en la que el conjunto picheleiro ha superado las dudas generadas por el pobre rendimiento en las áreas, cerrando el mes de agosto con dos victorias en las que registró 6 goles a favor y 2 en contra.

A partir de este sábado, la esedé afrontará una semana de entrenamientos con la mente ya en el inicio de la competición liguera. El próximo domingo 7 de septiembre (18.00 horas) el conjunto picheleiro recibe la visita del CD Barco en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro para dar comienzo a la temporada 2025/26.

El Compostela regresa a Tercera después de cinco temporadas compitiendo en Segunda División B y Segunda RFEF. A priori, la entidad blanquiazul es uno de los grandes favoritos en la lucha por el ascenso, motivado por la calidad de los fichajes realizados. Desde el club trabajan para cumplir con las elevadas expectativas tras el fatídico descenso de la temporada pasada.