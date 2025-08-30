El Atlético también tropieza en Mendizorroza y sigue sin conocer la victoria

El Atlético de Madrid empató en Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-1) y sigue sin ganar en LaLiga EA Sports después de tres jornadas, a pesar de haberse adelantado a los 7 minutos con un gol de Giuliano Simeone al que respondió Carlos Vicente, a los 14, al transformar un penalti

Los de Diego Pablo Simeone firman su peor arranque liguero desde 2009 y se van al parón de selecciones sin triunfos, mientras que los babazorros sumaron su cuarto punto en la competición en un partido en el que acabaron con varios problemas físicos.

El conjunto colchonero le dejó sitio al equipo local pero ninguno de los dos tuvieron claro cómo llegar al área rival en los primeros compases de un duelo que se desequilibrio merced a la concatenación de errores del equipo de Eduardo Coudet.

Una pérdida de balón de Moussa Diarra lanzó a los atacantes rojiblancos a por la meta de Antonio Sivera y, aunque la zaga taponó bien en el primer intento, no logró despejar con contundencia el balón, que Giuliano Simeone logró colar en la meta local.

El argentino, con pasado en el Alavés, cambió el resultado a los 7 minutos del duelo y pidió perdón a la grada de Mendizorroza tras anotar el primer tanto del partido.

El Alavés no se arrugó y empató rápidamente. A los 14 minutos Carlos Vicente logró anotar un penalti señalado de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia que se adelantó al colchonero en un saque de esquina para rematar en el primer y el delantero lo derribó.

El partido no cambió su guion. Mucha igualdad, poco medio campo y juego vertical de dos equipos que prefirieron guardar la ropa antes que asumir en una primera mitad de poco contacto y pocas llegadas.

Fue una primera mitad en la que los dos equipos echaron en falta a sus referencias. Sorloth se vio superado por Tenaglia en cada cuerpo a cuerpo y Antonio Blanco no estuvo cómodo para sostener el juego de un Alavés que lo intentó pero no pudo contra un rocoso Atlético que acabó mejor que los babazorros en los primeros 45 minutos.

El inicio de la segunda parte estuvo marcado porque el duelo se detuvo durante nueve minutos para atender a un espectador indispuesto.

Los cambios modificaron el partido. Antoine Griezmann dio más opciones a los de Simeone que estuvieron cerca del gol con remate de cabeza de Sorloth que se encontró con Antonio Sivera.

El francés también tuvo su ocasión pero su remate en el segundo palo topó con el poste y el empate no se movió a pesar de que los madrileños progresaron con el paso de los minutos.

El balón parado fue un arma importante para los colochoneros que se encontraron con Sivera en varias ocasiones.

Las lesiones de Protesoni y Diarra obligaron a Coudet a modificar su táctica, después de haber reforzado el medio campo y dio la alternativa a Denis Suárez antes de tiempo.

El equipo de Diego Pablo Simeone empujaba en un descuento de 15 minutos pero no lograba ni con el balón en juego ni a balón parado, a pesar de que colgaron infinidad de balones, varios de ellos de forma precipitada hasta el pitido final.