Carlos Sainz explota contra la FIA por su sanción: "No lo entiendo, es ridículo"

Carlos Sainz ha terminado muy decepcionado en Zandvoort. El piloto madrileño no consigue romper la espiral negativa en la que se encuentra inmerso desde que empezó su aventura en Williams y tampoco el parón estival ha cambiado la tendencia.

A pesar del buen ritmo exhibido este fin de semana, siempre por delante de su compañero Alex Albon, al final Sainz se ha despedido sin puntos (13º), frente al quinto puesto logrado por su compañero. La sanción por su incidente con Liam Lawson ha sido la gota que ha colmado el ‘vaso’ de la paciencia de Carlos, que ha explotado contra la FIA.

En el momento del toque con el neozelandés por bloquearle en la curva 1 cuando peleaban por la séptima plaza, Sainz le ha llamado “estúpido” por radio. Y tras caer al fondo del pelotón, se ha enterado de la penalización de 10 segundos que le habían impuesto. “Aseguraos de que vamos a comisarios después de la carrera. Quiero hablar con ellos”, ha dicho a su equipo.

Ante las cámaras de DAZN, Sainz ha dejado claro su disgusto: “Justa o injusta… El incidente con Lawson me ha impedido luchar por un top 5. Ha pasado muchas veces. Os podéis imaginar mi frustración. Hay otros pilotos con los que puedes hacer un paralelo. Lo llevo haciendo años en esta curva… Por alguna razón que todavía no entiendo hemos tenido un contacto con Liam, no es la primera vez que a alguien le pasa con él. Todavía me lo tienen que explicar. Estoy muy confundido”, ha resumido.

“Lo he tenido que ver para ir a que me lo expliquen. Es algo que me preocupa por el motorsport. Puedes decir incidente de carrera, perfecto, pero de ahí a decidir darle 10 segundos al piloto que va por fuera. Es inaudito y no tiene ningún tipo de sentido. Me lo tienen que explicar”, ha insistido.

Ante la comparación con el incidente de Antonelli, también penalizado con 10” y mucho más evidente por causar la colisión de Leclerc, Sainz ha vuelto a la carga: “No lo he visto, he visto el mío y es ridículo. No lo entiendo”.

La situación es especialmente dolorosa por que el guión se repite esta temporada. “El problema es que son las dos cosas. Súper frustrado de perder diez puntos hoy, es la historia de mi temporada y me está empezando a dar mucha rabia. Iba rápido, delante de Alex y ahora él quinto y yo último. Siempre acaban pasando este tipo de cosas, lo tendré que mirar con más atención. Escogeré mejor las batallas, Lawson no es alguien con el que hacer un paralelo. Ni siquiera le estaba adelantando, aun así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar”, ha aclarado.