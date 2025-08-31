El Compostela ‘cambia de chip’ y se prepara para el inicio de temporada

Terminada la pretemporada de la SD Compostela, el conjunto dirigido por Secho Martínez también debe ‘cambiar el chip’. Toca dejar atrás los experimentos y poner el foco en obtener victorias, algo que no será sencillo. La exigencia de este equipo es máxima y esa presión puede acabar siendo la némesis de un proyecto que debe avanzar sin prisas, ya que su pico competitivo debería llegar a partir de la mitad de esta campaña.

La constancia será clave para el equipo de la capital gallega, pero la Tercera RFEF no es una competición nada sencilla y muchos equipos buscarán puntuar lo posible con el Compos, que seguramente tendrá que medirse a duras defensas y visitar campos complicados. El primer reto será el CD Barco, el próximo domingo 7 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro.

La realidad es que el Compos ha vivido una pretemporada con encuentros de diferentes exigencias, enfrentando a equipos de categoría superior, de su misma liga y de divisiones inferiores. Los rivales a los que se impuso el conjunto picheleiro fueron Cidade de Ribeira, Sarriana y Lalín, mientras que los tropiezos de los de Secho se produjeron ante Deportivo, Fabril, Lugo y Noia.

Los siete partidos

Para ser justos con Secho y sus hombres, no habría que tener muy en cuenta el primer duelo de pretemporada que afrontaron. Con tan solo dos sesiones de entrenamiento, el Compostela recibía a un equipo que le saca tres categorías como es el Deportivo de La Coruña. No tuvieron opción los locales ante un conjunto herculino que le endosó un 0-5.

Eso sí, podrían celebrar un triunfo los picheleiros en el Torneo das Festas frente al Cidade de Ribeira. Se llevaban el choque por 1-2 con una gran remontada, con Antón Guisande empatando el duelo y con el estreno del canterano Sergio Santos, que aportaba el gol que les daba el trofeo con un testarazo en el minuto 88. Un día que jamás olvidará.

En el Memorial José Manuel Sebio Meimige, disputado en Arzúa, el filial del Dépor, el Fabril, le propinaba la segunda derrota en pretemporada al Compos. Los blanquiazules, otro rival de categoría superior, fueron mejores en el grueso del duelo, aunque los de Secho tuvieron sus ocasiones y hubo tramos de máxima igualdad, pero no pudieron evitar el 0-2.

Castigo injusto fue el que recibieron en Vilalba ante el CD Lugo. Secho destacó el gran trabajo defensivo de sus hombres, que además gozaron de ocasiones que fueron incapaces de materializar. Por contra, el gran acierto de sus rivales y un gol evitable terminaron por dejar el marcador en un 3-0, que no reflejó la realidad vista en el terreno de juego.

Su visita al Noia sería el quinto choque de pretemporada y el único ante un rival al que se encontrará en Tercera. El partido destacó por su igualdad, en un carrusel de ocasiones para ambos equipos que terminó del lado local, con un ‘trayazo’ de Mayán en el minuto 84 decantaba el choque a favor de los noieses.

Se recompondrían los de Secho derrotando a la SD Sarriana, equipo de Segunda RFEF, en el IX Memorial Antonio Bermúdez. Duelo vibrante en el que se adelantaban los visitantes, pero en el que el Compos fue de menos a más, empatando en la primera parte y adelantándose en la segunda. Los de Iván Carril empataban ante la relajación picheleira. Erraba Guisande un penalti, pero aparecía Porrúa para sentenciar con el 3-2.

Por último, los de Secho ganaban este viernes al CD Lalín, de Preferente, por un contundente 0-3 que les permite llegar a este inicio de temporada animados. Cañi, con dos tanto, y Turby fueron los goleadores que despidieron la preparación.