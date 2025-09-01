El Obra ajusta sus engranajes para superar a un Oporto muy respondón

El Monbus Obradoiro y su nuevo técnico, Diego Epifanio, siguen trabajando en la puesta a punto del equipo de cara a una temporada que se presenta dura y apasionante. Con un plantel con muchas caras nuevas, el conjunto santiagués protagonizó este lunes un entrenamiento disfrazado de partido ante el Oporto portugués que finalizó con triunfo santiagués (87-84). Finalmente, se decidió abrir las puertas del Multiusos de Sar para que los aficionados pudiesen entrar libremente y disfrutar del juego.

Después del triunfo del viernes ante el Leyma Coruña (76-73) en el Torneo San Roque de Vilagarcía había expectación por ver a este nuevo Obra. Y pese a que la hora del encuentro, las siete de la tarde, no era la mejor fueron muchos los seguidores obradoiristas que decidieron acercarse a Sar.

Pronto se dejaron ver los nuevos jugadores del conjunto compostelano. Sus seis primeros puntos fueron obra del brasileño Felipe dos Anjos, la torre del equipo este año con sus 2,18 metros. Y un triple de Barrueta acompañado de la canasta del serbio Goran Huskic mantenían la igualdad en el marcador, que intentó romper Álex Barcello convirtiendo su lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75 para situar el marcador en un 18-16 cuando habían transcurrido ocho minutos. Pero el Oporto hacía valer su calidad –fue segundo en la Liga lusa y es el actual campeón de Copa de su país– y se mantenía en el partido para marcharse con victoria en el primer cuarto (23-24) pese a un nuevo triple de Barcello a falta de solo 30 segundos.

No podía empezar peor el segundo cuarto. Un parcial de 0-5 para el Oporto obligó al técnico obradoirista a pedir un tiempo muerto que espoleó a un Dos Anjos que sumó su décimo punto para acercarse en el marcador con un 27-31, aunque la diferencia seguiría subiendo a favor de los portugueses hasta el 30-37 del minuto 14. Cada racha anotadora local era respondida. Cinco puntos de Barcello recibían un triple luso (38-45).

Gran entrada en Sar en la segunda prueba de pretemporada del Obra / Antonio Hernández

El tiro exterior del Obradoiro siguió funcionando y tras un triple de Westermann se apretó la distancia en el electrónico hasta un 47-49, aunque en un arreón final el Oporto anotaría para marcharse al descanso con ventaja (47-53) pese a los 13 tantos de Barcello y los 10 de Dos Anjos para los santiagueses.

De nuevo un mal comienzo de los santiagueses ampliaba la diferencia hasta un 52-63 que obligó a Epifanio a pedir un tiempo muerto. Pareció reaccionar el Obra pero enseguida respondió el Oporto con un nuevo triple (58-66) aunque a base de acierto y trabajo defensivo la remontada parecía estar al alcance de la mano con un 65-69 a dos minutos del final del tercer parcial que pronto se convirtió en un 70-71 antes de afrontar el último cuarto.

En los primeros compases del tramo decisivo el Obra llegó a ponerse por delante con un triple de Quintela pero de nuevo un respondón Oporto contestaba con dos triples para ponerse por delante (73-77) . Era un toma y daca. Quintela igualaba de nuevo (78-78) y Dos Anjos ponía en ventaja a los santiagueses (80-78). La igualdad se mantenía en cada canasta. Westermann puso el electrónico en un 85-82 a falta de 32 segundos y el Oporto pidió tiempo muerto para lograr una canasta de dos rápida que no pudo evitar la ajustada victoria local que amplió Barcello con dos tiros libres (87-84).