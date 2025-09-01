Segundo test de pretemporada para el Obradoiro con estreno en Sar

El Multiusos Fontes do Sar volverá a vibrar con el Monbus Obradoiro y sus aficionados en el día de hoy. El conjunto picheleiro afrontará su segundo compromiso de pretemporada, recibiendo a un rival habitual en las pretemporadas como es el Oporto. El choque dará comienzo a las 19.00 horas, abriendo sus puertas una hora antes con entrada libre y gratuita.

Poco margen ha dado Diego Epifanio a sus hombres entre el duelo de este viernes, ante el Leyma Coruña en el Torneo San Roque, en el que los compostelanos se llevaron un ajustado triunfo por 76 a 73. Pero ese reducido espacio entre partidos está pensado para ir cogiendo ritmo y con la idea clara de que estos amistosos son un entrenamiento más, pero con un rival delante.

Los obradoiristas que se acerquen hoy a Sar deben de tener claro que no acuden a un encuentro al uso. El enfrentamiento contra los lusos podrá tener parones de por medio para ajustar ideas y probar estrategias. Ambos contendientes pelearán por el triunfo, sí, pero no tendrá el ritmo habitual y propio de un partido real.

Pese a ello, este choque será una buena oportunidad para que los seguidores picheleiros que no se pudieron desplazar a Vilagarcía tengan la primera toma de contacto con su equipo. Poder acceder a Sar de forma gratuita es, sin lugar a dudas, uno de los mejores planes para este lunes en Santiago, especialmente para los aficionados al baloncesto.

De hecho, el conjunto picheleiro solo ofrecerá dos encuentros en el Multiusos en esta pretemporada, viviendo el segundo el próximo 19 de septiembre, con el partido de presentación del equipo ante la UD Oliveirense, a las 19.30 horas.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Epi se mostró más sólido de lo esperado en el enfrentamiento del pasado viernes con el Leyma. Es evidente que le falta rodaje competitivo a los jugadores, pero la puesta en escena en el Torneo San Roque fue más que notable. Probablemente, además de la preparación que ha llevado el equipo, ha ayudado el que los ex del Leyma conozcan las propuestas de Epi y se entiendan a la perfección.

De hecho, la demostración en el tiro de los picheleiros fue buena y lo lógico es que vaya mejorando conforme avance la pretemporada. Hubo momentos en los que el equipo se atascó, pero el rodaje competitivo ayudará a forjar la química entre compañeros para poder ‘fluir’ en la pista y llegar a mejores situaciones.

Tocará esperar por los internacionales para terminar de construir el juego del equipo y las conexiones entre compañeros, pero esta situación es una oportunidad idónea para visualizar los productos de la cantera. Los jugadores formados en el Obradoiro tienen un buen ejemplo en el equipo como es Alonso Grela, que a base de esfuerzo ha llegado el primer equipo. Quizás alguno de ellos pueda dejar algún ‘destello’ que le haga ganarse un puesto en los entrenamientos en temporada regular y, con suerte, algún minuto suelto.

Por el momento, queda mucha pretemporada y el primer duelo de mayor exigencia competitiva llegará este viernes, con la disputa de la Copa Galicia. El Obradoiro repetirá con el Leyma Coruña en su semifinal, que se disputará a las 21.00 horas. Por otro lado, Río Breogán y Club Ourense Baloncesto se jugarán el billete a la final un poco antes, a las 18.30 horas.

El Obra en el Eurobasket

Los hombres por los que Epi tendrá que esperar un poco más son Diogo Brito y Denzel Andersson, convocados por Portugal y Suecia, respectivamente, para un Eurobasket en el que ya han dejado su huella y en el que sus equipos se mantienen en la ‘cuerda floja’.

De los dos, Brito es el que ha tenido la actuación más destacada por el momento. Pudo brillar ante Serbia con 22 puntos y 9 rebotes. En los otros dos encuentros ha pasado más desapercibido, especialmente en la victoria de los suyos ante República Checa, fallando sus 11 lanzamientos. Promedia 7,3 puntos, con un acierto del 25 por ciento en tiros de campo y del 26,7 en triples, 4,7 rebotes y 2,3 asistencias.

Por su parte, Andersson ha aportado 3,3 puntos y 3 rebotes, con mucho menos protagonismo que su compañero de equipo. Eso sí, pese a que ambos llevan un triunfo, Suecia es cuarta en su grupo, puesto que por el momento le da el pase, y Portugal es quinta, lo que ahora mismo la dejaría fuera de las eliminatorias.