Lamine Yamal reclama que se hable solo de su juego en el campo y no de su vida privada

Lamine Yamal sigue su camino con la "mentalidad" que le ha convertido en estrella, sin atender a noticias de su vida fuera de los terrenos de juego, y agradece la defensa a ultranza que hizo el seleccionador, Luis de la Fuente, el pasado viernes, cuando enfocó la dimensión del joven futbolista a partir de sus acciones en el campo, y no fuera de él.

"Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas. De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad", explicó Lamine Yamal en declaraciones a Televisión Española.

De la Fuente había pedido, en la rueda de prensa posterior tras dar la lista de convocados, que los medios se centraran en las acciones del delantero en el campo. El técnico destacó que su dimensión futbolística es producto de la profesionalidad y las horas de trabajo y que debe imperar sobre la dimensión mediática por las polémicas, como su fiesta de cumpleaños o la relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Lamine Yamal celebra su gol de penalti en Vallecas. / Manu Fernández / Ap

"Me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía"

"Me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo sólo escucho a mi círculo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí", afirmó Lamine Yamal.

El delantero del Barça garantizó que el empate en Vallecas el pasado domingo (1-1) no afecta al hambre de la plantilla, que sigue intacta: "Lo más difícil es volver a ganar pero tenemos ganas. Somos una plantilla joven que no venimos de ganar cuatro Ligas seguidas ni dos Champions. Tenemos ganas de más y confianza para volver a ganar". Negó, además, que haya un problema de egos en el vestuario y coincidía con Hansi Flick que al equipo le faltó intensidad.

El 10 no presiona

En la entrevista con la Televisión Española, Lamine Yamal explicó el cambio de dorsal en su club, donde ahora luce el 10, algo que, según dijo, se empezó a hablar después de la Eurocopa, aunque "no era el momento".

"Cuando vi la oportunidad no sentí presión, sólo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19", comentó.

Lamine Yamal enseña su nueva camiseta en la tienda del Barça. / Zowy Voeten

De Nico a Fermín

Se marcó el reto de marcar más goles esta temporada y terminó valorando las decisiones de Nico Williams de quedarse en el Athletic Club y de Fermín López de hacerlo en el Barcelona.

"Lo hablé con Nico pero es su carrera, soy demasiado joven como para decirle a alguien lo tiene que hacer. Es su carrera y lo importante es que disfrute donde está, que lo pase bien y me alegro si él está contento", reconoció.

A Fermín, cuya continuidad en el Barça parecía incierta le ve "feliz como siempre". "Mientras estés en el Barça puedes estar tranquilo y si alguien decide salir es por decisión suya. Somos un grupo joven y unido en el que nadie tiene problemas, disfrutamos del club y creo que nadie quiere salir. Le preguntamos de broma sobre Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar", aseguró Lamine Yamal.

Suscríbete para seguir leyendo