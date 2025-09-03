Fallece Vicente Sanchís Rosique, la leyenda del arbitraje asentada en Os Tilos

El baloncesto español está de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Vicente Sanchís Rosique (Barcelona, 1947).

Leyenda del arbitraje, Sanchís falleció a los 78 años de edad -estando afincado en Os Tilos desde los años 90- y ha sido y será siempre parte de la historia del baloncesto español.

Si bien fue un deporte en el que comenzó como jugador, destacó especialmente como colegiado; consolidándose como uno de los grandes referentes del arbitraje español.

A lo largo de su trayectoria, dirigió un total de 426 partidos de Liga ACB, entre ellos nueve finales de Liga y una de Copa.

Dirigió, entre otros encuentros, la semifinal de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 entre la URSS y Estados Unidos, la final del Mundial de 1990 (URSS-Yugoslavia) y la final del Eurobasket 1995 (Lituania-Yugoslavia).

En 2023 ingresó en el Hall of Fame del baloncesto español.