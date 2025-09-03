Reencontrarse con el pasado: los destinos del Obradoiro 24/25

La última temporada del Monbus Obradoiro fue descafeinada e incluso decepcionante. Era uno de los equipos llamados al ascenso y que quedó lejos de la disputa por los dos billetes a la ACB. Se descolgó rápidamente de la vía directa por el puesto de cabeza y en los playoffs solo hizo acto de presencia ante un Palencia que realmente llegaba para competir. Le tocará repetir en Primera FEB al conjunto picheleiro, pero, ¿dónde están los miembros del pasado curso?

Las continuidades

Lo que no se le escapa a nadie son las personas que continúan en el proyecto. Héctor Galán señaló al finalizar el pasado curso que tanto Sergi Quintela como Alex Barcello estaban asegurados para la segunda aventura picheleira en la Primera FEB. Omitió a Ondrej Balvin, que por el momento tiene contrato, pero el objetivo es resolver la situación y que se marche. Tras conocer los dos jugadores que seguían, las siguientes confirmaciones fueron la del propio Héctor al frente de la dirección general y la de Raúl López en la presidencia, tras las dudas que muchos tenían y que fueron despejadas.

Tocaba avanzar en la configuración de la plantilla y del staff, optando por darle a Alonso Grela una plaza en el primer equipo y renovar a Álex Galán. A mayores, Fran Hernández repetirá como asistente y Rubén Vieira, Álex Fernández, Jesús Marque y Nico Vázquez también se mantienen en la estructura que respaldará a Diego Epifanio.

Los que no terminaron

De los nombres que no siguen en el proyecto, inician la lista aquellos que no completaron la travesía del equipo. Eloy Ramírez, uno de los asistentes de Gonzalo Rodríguez, es quien estrena la lista al abandonar la nave cuando recibió la oportunidad de ser el primer entrenador del Caja 87 en la Segunda FEB. Seguirá al frente del equipo sevillano en la misma categoría.

Lo siguió el propio Gonzalo, cortado por el Obradoiro ante la ‘crisis’ de resultados. Su presente y futuro también pasa por tierras andaluzas, al convertirse en el técnico del Coto Córdoba de Segunda FEB, donde se reencontrará y medirá a quien fue su asistente.

El siguiente al que se le dio el carpetazo fue a Jake Stephens, a quien le faltó mayor solidez en sus actuaciones y que se vio desplazado con la llegada de Balvin. En el FMP de Belgrado rindió mejor que en Sar e incluso destacó con un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes ante el Estrella Roja. Tras participar en la Summer League con los Atlanta Hawks, ha firmado con el KK Split.

Cambio de rumbo

La campaña 24/25 del Obra terminó muy por debajo de la meta, sin ni pisar la Final Four. Este decepcionante final propicio que desde el área deportiva se pasase un ‘rodillo’ por el equipo que se llevó a muchos jugadores por delante y, como era de espera, a Félix Alonso, que dejaba Sar para poner rumbo al Cartagena. Así, el leonés se reencontrará con los picheleiros en las pistas.

Por otro lado, han sido varios los jugadores a los que no se les ha dado otra oportunidad o que decidieron irse por su propio pie. Las piezas que no seguirán son: el capitán, Álvaro Muñoz, que puso rumbo al Palencia ante la demora del Obra; Vladimir Brodziansky acompaño a Balvin en los Jiangsu Yannan Suke y probablemente busque equipo en Europa; Brad Davison regresa al Alicante; Millán Jiménez da el salto a ACB con el Lleida, cedido por el Valencia; Strahinja Micovic, tras un año en el que su rol se le quedó grande, sigue libre; Lucas Faggiano ha firmado con Boca Juniors; Nacho Arroyo firmó con Gipuzkoa; Oliver Stevic sigue libre y podría plantearse la retirada; Toms Leimanis firmó por los Diablos Rojos en México y también podría volver a Europa; y Rati Andronikashvili es agente libre.

Cabe mencionar los casos especiales. Tomeu Rigo, tras la lesión que sufrió a principios de curso, parece que no volverá a pisar las pistas. Pablo Harguindey, canterano que llegó a subir con el primer equipo, se marchó al Benicarló. Victory Onuetu apunta a una pugna legal con el Obra por irse a los Hofstra Pride de la NCCA. Y, por último, Ricardo Rey, quien sustituyó a Eloy en el staff picheleiro, no fue renovado.