La travesía a nado de Ons a Sanxenxo, de 13 kilómetros, reunirá a 137 nadadores

Un total de 137 nadadores (125 españoles y 12 extranjeros) participarán en la prueba de natación de la Triple Corona Illas Atlánticas, especial 10º aniversario, que se disputará el próximo sábado 6 de septiembre entre la isla de Ons y Sanxenxo, con un recorrido de 13 kilómetros en la ría de Pontevedra.

La organización está a la espera de cómo evoluciona la presencia de carabelas portuguesas en los arenales del Concello de Sanxenxo para poder realizar la prueba con todas las medidas de seguridad.

Del total de participantes, 110 son hombres y 27 mujeres entre 21 y 68 años, procedentes de Portugal, México, Francia, Italia, Cuba, Venezuela, Ucrania, Principado de Andorra y 12 comunidades autónomas españolas. De los 137 nadadores, 11 lo harán en la categoría sin neopreno (9 hombres y 2 mujeres). La salida estará en la playa de Area dos Cans, en Ons, y la llegada en la playa de Silgar, en Sanxenxo.

Se espera que los nadadores más rápidos lleguen a meta en dos horas y media después de al salida (sobre las 13.15 horas está prevista la llegada de los primeros nadadores). La dirección de carrera establece un límite máximo para acabar la prueba de 6 horas desde la salida de cada grupo desde Ons.

En el caso de que las condiciones meteorológicas no permitiesen la salida desde la isla de Ons, la organización tiene previsto un recorrido alternativo de 13 kilómetros con salida y llegada desde la playa de Silgar.

Este año, como novedad, se celebrarán dos recorridos infantiles gratuitos en la playa de Silgar de 50 metros (para niños entre 5 y 8 años) y 150 metros (de 9 a 13 años) con una participación de más de 20 niños.