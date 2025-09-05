Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

Luis Enrique, hospitalizado tras una caída en bicicleta

El accidente tuvo lugar este viernes, y el técnico asturiano tendrá que pasar por quirófano por una fractura de clavícula

Luis Enrique sufrió un percance mientras montaba en bicicleta, una de sus pasiones

Luis Enrique sufrió un percance mientras montaba en bicicleta, una de sus pasiones / EFE

Marc del Río

Barcelona

A través de un comunicado, el Paris Saint-Germain anunció que su entrenador, Luis Enrique Martínez, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido una caída en bicicleta, una de sus grandes pasiones más allá del fútbol.

El accidente tuvo lugar este viernes, y debido al percance, tuvo que ser trasladado a urgencias.

Fractura en la clavícula

En la nota, el club parisino informa que su técnico tendrá que pasar por quirófano para ser operado de una fractura de clavícula.

Además, el PSG quiso mostrar también "total apoyo" a su entrenador, al que le desea "una pronta recuperación".

El club francés proporcionará más información en las próximas horas. No es el primer percance que sufre Luis Enrique con una bicicleta, ya que en 2016, en su etapa al frente del Barça, también sufrió otra caída.

Luis Enrique tuvo que llevar un pequeño vendaje en su codo por una caída en bici en 2016

Luis Enrique tuvo que llevar un pequeño vendaje en su codo por una caída en bici en 2016 / EFE

Fue en la previa de un partido de Champions ante el Celtic, al que el Barça goleó por un contundente 7-0. En aquella ocasión, el percance no tuvo consecuencias importantes, y 'Lucho' apareció en la banda del Camp Nou con unos simples vendajes.

