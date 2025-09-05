El Obradoiro se desinfla ante el Leyma en la Copa Galicia

El Monbus Obradoiro pierde ante el Leyma Coruña en las semifinales de Copa Galicia, disputada en el Palacio de los Deportes de la ciudad coruñesa. Los locales se jugarán hoy ante el CB Breogán el título autonómico tras remontar a un conjunto picheleiro que fue claramente de más a menos.

Epi apostaba por un quinteto formado por Westermann, Quintela, Barrueta, Sergei y Dos Anjos, mientras que los locales optaban por Cuevas, Jou, Díaz Alejano, Macachi y Diop. Entre la solidez, impropia de esta altura de pretemporada, que protagonizaba los primeros compases del encuentro, el Obra conseguía penetrar en una dubitativa defensa herculina. De la mano de Yunio Barrueta, que fue pitado por el Palacio de los Deportes de Riazor, los visitantes sumaban su primer triple de la noche.

Westermann dirigía las ofensivas picheleiras que superaban a un Leyma muy perdido en ataque. A los tres minutos, el pívot local, Diop, fue el encargado de anotar la primera canasta para los suyos con un triple de muy bella factura (3-10).

La entrada de Paul Jorgensen equilibraba el ritmo anotador del partido. El estadounidense demostraba su potencial ofensivo, reduciendo la ventaja a dos puntos (10-12). El Obradoiro se mantenía firme ante la reacción coruñesa y gracias a la calidad de Barrueta, Lundqvist y Barcello volvían a aumentar la ventaja para cerrar el primer cuarto (14-23).

En el inicio del segundo cuarto, Barcello castigaba desde más allá del perímetro para registrar la mayor ventaja de la primera mitad (17-30). De nuevo Jorgensen tiraba del carro del Leyma con dos jugadas de un nivel altísimo. El americano firmaba un 2+1 y un tiro de espaldas para reducir diferencias. Las defensas se volvían a imponer, mientras que los tiros libres se convertían en la tónica dominante del segundo cuarto (28-35). Cuando los entrenadores ya pensaban en las charlas del descanso, Varela anotaba un triple para dejar a seis puntos a su equipo (31-37).

El Coruña entraba con otro aire en el tercer cuarto, mostrando su potencial ofensivo. Mencia se imponía en la zona e igualaba el encuentro (43-43). El ímpetu local hacía perder los papeles a un Epi, que cometía una falta técnica que permitía al Leyma adelantarse por primera vez en el partido (46-45).

Las dudas se apoderaban de los picheleiros que veían como Diop y Cuevas le daban una clara ventaja al Leyma a falta de cuatro minutos para el final del cuarto (53-45). Los coruñeses dominaban el rebote ante un Obradoiro apagado en defensa. En el último minuto del cuarto, Varela volvía a convertir un triple que ponía la mayor ventaja coruñesa (62-49).

Gracias a una buena entrada al último cuarto, el Obra reducía la renta. Galán, especialmente fino en el tiro, y Huskic acertaban para acercar a los visitantes (63-58). De todos modos, los locales mantenían la distancia hasta que Barrueta activó a los suyos con un triple (69-61). Lundqvist se sumaba a la fiesta y dejaba a los santiagueses a cinco puntos.

Los esfuerzos visitantes no fueron suficientes y la conexión entre Mencía y Thiam permitía a Coruña mantener la ventaja. Los locales cerraban el partido con una gran defensa y un triple de Jou (83-72).

El Obradoiro fue de más a menos en las semifinales de la Copa Galicia y perdió ante el Leyma / Casteleiro/Roller Agencia

Próximos compromisos

Tras la disputa de la Copa Galicia, el Monbus Obradoiro continuará su preparación de cara al inicio del campeonato de liga, fijado para el 27 de septiembre ante el Hestia Menorca. La siguiente prueba de pretemporada consta de un amistoso ante el Alimerka Oviedo, rival de la misma categoría, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes de la ciudad asturiana.

Tres días más tarde, el 19 de septiembre (19.30 horas), el Obradoiro viajará hasta Ponferrada para jugar un nuevo encuentro amigable ante un equipo de Primera FEB, el CB Zamora.