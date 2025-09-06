Marc Márquez logra su decimocuarta victoria en una carrera 'sprint'

El catalán Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su decimocuarta victoria de la temporada en una carrera 'sprint' al alzarse con la primera plaza de la del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Márc Márquez se vio beneficiado por la caída de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), autor de la 'pole position' en Montmeló, que hasta ese momento era líder de la carrera, hasta que se fue por los suelos en la curva diez, para sumar el máximo de puntos posible -doce- pensando en el título mundial, que cada vez se encuentra más cerca de poder conseguirlo matemáticamente la semana que viene en Misano Adriático.

Márquez suma 467 puntos, 187 más que su hermano Alex, con 'Pecco' Bagnaia tercero a 239 puntos del líder.

Alex Márquez no falló en la salida, que le permitió llegar líder a la curva de final de recta, en donde Fabio Quartararo sorprendió a Marc Márquez, quien parecía haberle ganado la posición, pero en realidad en esa primera curva del trazado se mantuvieron los puestos de la clasificación oficial, con Pedro Acosta en el cuarto lugar.

La primera vuelta resultó electrizante, intentado Marc Márquez superar a Fabio Quartararo en una acción que benefició a Pedro Acosta, quien se vio segundo por unos instantes, hasta que en el inicio de la segunda vuelta Marc Márquez superó tanto a Acosta como a Quartararo para intentar 'cazar' a su hermano Alex, que ya había logrado unos metros de ventaja.

En esa segunda vuelta Alex Márquez contaba con casi seis décimas de segundo de ventaja sobre Marc, que se puso en modo 'caza y captura' de su hermano, en tanto que por detrás Fabio Quartararo defendía la tercera posición de los ataques de Pedro Acosta, con Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) en el quinto puesto y pegado al de KTM, al que superó durante el tercero de los doce giros a los que estaba programada la carrera 'sprint'.

Alex Márquez se mantuvo firme al frente de la prueba, con medio segundo de ventaja sobre su hermano Marc, que dejó atrás a Quartararo, Di Giannantonio y Acosta, al que poco a poco se le 'pegó' su compañero de equipo, el sudafricano Brad Binder, tras doblegar al italiano Enea Bastianini, también piloto de KTM.

Por detrás, el italiano Marco Bezzechi (Aprilia RS-GP) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) se acercaron a los pilotos de las Honda RC 213 V, el italiano Luca Marini y el francés Johann Zarco, a los que lograron doblegar poco después, mientras que se iban por los suelos el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Pero la suerte les resultó esquiva tanto a Bezzecchi como a Aldeguer, que se llevó por delante al italiano y ambos acabaron fuera de carrera.

En cabeza, Alex Márquez consiguió consolidar la primera posición, logrando más de un segundo de ventaja sobre su hermano Marc cuando quedaban cuatro vueltas por delante y el líder del mundial tenía 1,5 segundo sobre el grupo encabezado por Fabio Quartararo.

Alex Márquez parecía encaminarse hacia su segunda victoria de la temporada en una carrera 'sprint', pero un error en la curva diez le hizo rodar por los suelos y entregar la decimocuarta victoria de la temporada a su hermano Marc, que, de esta manera, se quedaba sin rivales a la hora de hacer 'cábalas' en las cuentas de la clasificación del mundial.

La caída de Alex Márquez le entregaba los doce puntos a Marc Márquez, que 'sólo' tenía que aguantar hasta el final en el liderato.

Sin fallos, Marc Márquez volvió a ganar una carrera 'sprint', por delante de Fabio Quartararo y de Fabio di Giannantonio, que acompañaron al ocho veces campeón del mundo en el podio.