Secho Martínez: «Nuestro objetivo tiene que ser ascender»

Secho Martínez, entrenador de la SD Compostela, atendió a los medios en la previa de la jornada inaugural de Tercera RFEF que se disputará este domingo desde las 18.00 horas en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro ante el Centro de Deportes Barco. El técnico sonense afronta su primera temporada completa a los mandos del banquillo blanquiazul con la ambición de luchar por las primeras posiciones tras recalar en la capital gallega en el pasado mes de marzo.

Idea clara

Un nuevo proyecto que, en palabras de Secho, busca regresar a Segunda Federación. «Estamos en el equipo que estamos. Nuestro objetivo tiene que ser ascender desde el respeto a los rivales. Nosotros trabajamos y construimos en base a eso, con la idea de ver hacia delante para generar unas bases que vayan más allá de un ascenso», afirmó el sonense.

El entrenador también quiso ser prudente, destacando la dificultad de la Tercera Gallega, «una categoría difícil en donde hay equipos competitivos, donde hay buenos entrenadores, donde hay buenos jugadores y donde se ha de pelear cada partido para ganarlo». Secho volvió a hacer hincapié en la necesidad de respetar al rival y de preparar bien cada partido para alcanzar el objetivo: «El problema está en la forma de pensar. Debemos trabajar desde ese respecto y pensar día a día en el rival que toca, estudiar al rival que toca, preparar lo mejor posible en nuestro partido. Y si después miramos hacia nosotros mismos para mejorar, entonces ahí nuestras probabilidades existen y serán altas».

Los peligros del Barco

La 'maratón' de Tercera RFEF da comienzo este domingo para un Compos que recibe al CD Barco, equipo recién ascendido el cual el técnico picheleiro ha definido como «un rival muy competitivo». «El Barco llega con una dinámica positiva, con mucha energía. Es un rival complejo y que creo que va a ser un rival muy competitivo a lo largo del tiempo. Por lo que hemos podido ver es un equipo que se distribuye muchas veces en 4-4-2, que juntan muy bien las líneas, que puede robar y lanzar con cualquiera de sus delanteros. Cuentan con Vicente, que va bien al espacio y que tiene zancada; con Miguel Freiría, que también viene muy bien en apoyo y rompe al espacio; o con Sidi», comentó el técnico.

A nivel táctico, Secho afirmó que se espera un rival que «intentará robar y correr, porque es un equipo de mucho desmarque en ruptura» con jugadores especiales como su capitán, «que tiene una buena visión de juego para lanzar los ataques y dar ese último pase». El preparador se espera un Barco que lo intenté: «hemos visto que van a intentar hacer cosas y dependiendo de cómo se vaya desarrollando el partido irán en una dirección o en otra».

Sobre su propio planteamiento no quiso desvelar sus cartas, evitando contestar cuestiones sobre el once inicial. «Siempre tengo dudas (sobre la alineación) hasta el último momento. Y estoy seguro de que con la plantilla que tenemos existirán estas dudas en todos los partidos hasta última hora». Ante la posibilidad de alinear tres centrocampistas en detrimento de la figura del mediapunta -decisión por la que optó en varios encuentros de pretemporada-, Secho declaró que: «No lo visualizamos tanto como esquema, como algo estático, por decirlo de alguna manera. Va más en el perfil de los jugadores. A veces necesitamos que dos se acerquen más a la base porque nos interesa salir de una manera o puede que lo hagamos con uno. Eso tiene cierto dinamismo y versatilidad».

Además, el preparador sonense confirmó que contará con Pablo Crespo y Juan Parapar ya que «estarán en la convocatoria». De todos modos, el entrenador blanquiazul no reveló si serán de la partida o disputarán algún minuto.