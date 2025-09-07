Un Compostela de más a menos hace los deberes ante el Barco

La SD Compostela firmó su primera victoria de la temporada después de vencer al CD Barco (2-0) en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro. El conjunto dirigido por Secho Martínez encarriló el encuentro gracias a los goles de Jorge Valín y Antón Guisande en un primer cuarto de hora arrollador. En la segunda parte, la esedé contuvo las ofensivas visitantes para asegurar el primer triunfo de la nueva campaña.

Primer once de la temporada y Secho apostaba por Álex Cobo en la meta, mientras que Valín, Quico, Arellano y Noya completaban la defensa. También dio continuidad a dos mediocentros fijos con Samu Rodríguez y Diego Uzal, además de alinear una línea de tres mediapuntas formada por Armental, Cañizares y Guisande. En punto, salió Charly. En el equipo visitante, Lino Estévez optó por los siguientes futbolistas de inicio: Imanol, Noel Álvarez, Raúl Paz, Andrés Calvo, Miguel Freiría, Brian Bailón, Diego Santín, Juanma Justo, Óscar Martín, Manuel Rodríguez y Alejandro Vázquez.

Era necesario empezar bien, sobre todo para disipar las típicas dudas en las instancias iniciales del proyecto. Cometido que entendió a la perfección el Compostela que entró al encuentro como una auténtica apisonadora, sin ceder espacio al conjunto visitante. Tal fue el ímpetu picheleiro de inicio que a los tres minutos Jorge Valín ya había abierto el marcador con una definición propia de ‘nueve’ tras una gran internada por banda.

El hambre blanquiazul no decayó después del primer gol de la temporada y el equipo continuó presionando en busca de aumentar la ventaja. La esedé crecía desde los costados, donde Armental y el goleador Valín se asociaban a la perfección por derecha, y donde Cañi y Guisande desbordaban constantemente por izquierda.

La superioridad local era latente y el segundo tanto no tardó en llegar. A los 12 minutos, Guisande demostró su habilidad en espacios cortos y, tras tirarle un tremendo caño al central al borde del área pequeña, definió ajustado ante el achique del portero barquense. No llevábamos ni un cuarto de hora y los locales encarrilaban el partido gracias a su gran pegada en ataque.

Con el 2-0, la esedé prosiguió atacando de la mano de un inspirado Guisande, que encaraba en todas y encontró en Cañi a su gran aliado. El ex del Villabés gozó de dos grandes ocasiones gracias a la precisión en el pase del pontevedrés, aunque no estuvo fino en el disparo.

Mantenía la presión el Compos ante un Barco más respondón con el pasar de los minutos. Los visitantes dieron un pase hacia adelante ante la superioridad picheleira inicial. Diego Santín desaprovechó la primera ocasión de los rojillos después de una fructífera presión de MIguel Freiría. Como había avisado Secho en la previa, el capitán visitante, Óscar Martín, hizo gala de su gran golpeo de balón y a punto estuvo de recortar diferencias con gran disparo desde fuera del área que rozo la escuadra izquierda de un Alex Cobo que se quedó totalmente petrificado.

Se animaba el Barco ante un Compos que cedía espacios entre líneas, lo que posibilitaba las peligrosas transiciones visitantes. Lo intentaba el Barco, de nuevo Óscar Martín que volvió a poner a prueba al portero blanquiazul con un remate lejano que atrapó sin complicaciones. La respuesta picheleira no tardó en llegar con dos tiros desde fuera del área de Valín y Samu Rodríguez que no encontraron portería.

Tras una fase del encuentro de dominio visitante, los locales volvieron a aparecer por el área rival. Como en los primeros minutos, Guisande desequilibraba y Valín llegaba con peligro desde atrás. Primero fue el extremo que una jugada tremendamente habilidosa dejó a dos rivales por el camino y provocó una falta que supuso tarjeta amarilla para Andrés Calvo. Por su parte, Valín continuaba doblando la banda y tras un pase filtrado de Armental remató desviado ante Imanol, portero del Barco.

Las ofensivas compostelanistas solo fueron un espejismo de los primeros 15 minutos del encuentro, ya que volvió a bajar el ritmo de cara a la recta final del primer acto. El Barco se hizo con la posesión del balón, aunque no conseguían generar peligro sobre la portería de Cobo. Solo las dudas en salida del Compos permitían a los visitantes acercarse a la meta blanquiazul. De esta forma, con locales de más a menos, alcanzamos la media parte.

Para la reanudación, Secho Martínez decidió dar entrada a Diego Rodríguez en sustitución de Cañi con el objetivo de dar más solidez al equipo, donde paso a Mateo Arellano a la medular. El partido no cambió de tendencia tras el descanso y el Compos cedía la pelota a un Barco que no amenazaba en exceso. Lo intentaban sin suerte Juan Manuel Justo y Diego Santín que no acertaban desde media distancia.

El inmovilismo local llevó a Secho a mirar al banquillo de nuevo. Minuto 66 y entraban Jorge Maceira y Goris, ocupando el lugar de Charly y Samu, respectivamente. El Barco aprovechó la ventana de cambios para introducir a Vicente Schneider y Brian Castro en el encuentro.

Los locales esperaban en campo propio sin mucho sufrimiento, pero con escasez de precisión a la hora de salir a la contra. Parecía conformarse el Compostela, mientras los barquenses arriesgaban en busca de reducir la renta. Tuvo la oportunidad de hacerlo tras un gran envío de Freiría que no encontró rematador. Por su parteSegúia sin acertar la esedé en los contraataques, donde la precipitación y la pésima gestión de los mismos imposibilitan la generación de peligro.

Lo mejor de la primera parte: los minutos de Parapar. El extremo volvió a vestirse la camiseta de la SD Compostela y lo hizo tras superar unos problemas físicos que le habían impedido disputar la mayoría de los amistosos de pretemporada.

Afrontábamos los últimos diez minutos del encuentro y el Barco realizó su última intentona. Juanma Justo colgó una falta que, tras una prolongación inicial, no encontró rematador. Sí, lo hizo un gran envío del recién incorporado Sidibe que Vicente Schneider desaprovechó solo ante Álex Cobo. Pese a la insistencia visitante, el Compostela resistió las tímidas ofensivas del Barco. Tampoco estuvieron acertados los blanquiazules en las transiciones sobre el final, impidiendo aumentar la renta. El ritmo descendió considerablemente y el Compos selló la primera victoria de la temporada.

De esta forma, la esedé comienza su andadura en Tercera RFEF con un sólido triunfo en el que el equipo fue claramente de más a menos y acabó gestionándose en una fría segunda parte. Para la jornada 2, los santiagueses visitará el Campo de Barraña para enfrentarse al CD Boiro.