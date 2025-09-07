'Masterclass' de Verstappen y doloroso KO de Alonso en Monza

Max Verstappen ha completado su mejor fin de semana de los últimos meses y ha impuesto su ley en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, decimosexta cita de la temporada. El campeón de Red Bull, que partía en pole, no lo ha tenido fácil ante los McLaren, que le han presionado en una caótica salida, pero se ha recuperado del golpe inicial para sentenciar con 19 segundos de ventaja sobre Norris en meta.

Las 'papaya rules' han vuelto a generar polémica. Norris era segundo, pero una parada lentísima de su equipo ha permitido que Piastri le superase en pista. El equipo ha sugerido al líder del mundial que cediera ante su compañero, que , aunque ha expresado su disgusto, ha decidido seguir las directrices del muro y ha acacado tercero en el podio. Con todo, Piastri mantiene una cómoda renta de 31 puntos al frente del Mundial.

El himno de Italia no ha sonado en Monza. El mejor Ferrari ha sido el de Leclerc (4º), con Hamilton sexto en su primera actuación con la Scudería.

Fernando Alonso ha abandonado tras 25 vueltas por un fallo en la suspensión del Aston Martin cuando mejor lo estaba haciendo y Carlos Sainz ha vuelto a quedarse sin puntos de recompensa (11º) después de un toque con Bearman. Su compañero Albon (7º) le ha vuelto ganar el pulso en Williams.

Inicio frenético

Sauber ha retirado a Hülkenberg, que salía 12º delante de Sainz, durante la vuelta de formación. La carrera ha comenzado con espectáculo mayúsculo y ritmo frenético. El poleman Verstappen se ha defendido del ataque de Norris, aunque el británico, muy agresivo , ha logrado llegar primero al vértice de la primera curva. Max ha estrangulado al de McLaren, pero se ha quedado sin espacio, saltándose la chicane para mantener la primera plaza.

“Idiota, primero me echa a la hierba y luego corta por fuera”, ha protestado Lando, mientras en el muro de Red Bull ordenaban al campeón que le devolviera la posición para evitar una sanción, con la lección aprendida de situaciones similares en el pasado.

Verstappen ha obedecido, cediendo ante Norris, aunque sin despegarse de él a la espera de su primera oportunidad con el DRS. En cuanto la ha tenido, ha sido implacable, superando con un soberbio adelantamiento exterior al McLaren para recuperar el liderato de carrera.

Remontada del líder

También han saltado chispas en el pulso de Leclerc y Piastri por la tercera plaza. El monegasco, con una discutible maniobra, ha superado al australiano y a diferencia del caso anterior, Ferrari no le ha pedido devolver la posición. El líder del Mundial, con todo, la ha recuperado por velocidad dos vueltas después, en la sexta, para situarse a la estela de su compañero y único rival por el título Norris.

Alonso , que había ganado una posición (séptimo) en la confusión de la primera vuelta, la ha perdido poco más tarde ante Hamilton , que también ha podido culminar su ataque a Bortoleto para situarse sexto, tras Russell.

‘Max’ima ventaja

Verstappen seguía rodando a ritmo de vuelta rápida y ampliando diferencias con Norris, ya a más de 4,9 segundos a la espera de las paradas. El neerlandés, práctimamente sin opciones de revalidar su corona en 2025, se reivindicó el sábado con una pole inapelable y también ha mostrado su solidez en carrera en un circuito que iguala las fuerzas.

Mientras su compañero Tsunoda, con muchos problemas, caía al fondo del pelotón en su pitstop, Alonso y su pupilo Bortoleto sorprendían al entrar al unísono para montar neumáticos duros en la vuelta 21. El plan del asturiano era pegarse al brasileño para mantener su DRS, aunque ha regresado a pista por delante del Sauber, que se ha encontrado con Lawson.

Verstappen elevaba su renta por encima de los 6,3 segundos sobre Norris, que tenía esa misma distancia respecto a Piastri.

Alonso, KO

Williams ha pedido a Sainz ceder la octava posición a Albon mientras saltaban las alarmas en el muro de Aston Martin. Alonso ha sufrido un fallo en la suspensión al pisar el piano en la variante de Ascari y el equipo ha retidado el coche tras 25 vueltas, cuando mejor ‘pintaban’ las cosas: “Esto es increíble”, ha lamentado Fernando.

Russell ha sido el primero del grupo de favoritos en efectuar su parada. El siguiente ha sido Leclerc. McLaren le ha sugerido una estrategia alternativa a Norris. “¿Qué te parece si seguimos y vamos luego con blandos?” le han indicado, mientras Verstappen, con mucha degradación, intentaba prolongar al máximo la vida de sus neumáticos medios, ya con 32 vueltas.

Incidente de Sainz

Max ha parado a falta de quince vueltas para montar duros y ha vuelto a pista tercero con 14 segundos de margen hasta alcanzar a Piastri. Hamilton también ha hecho su pitstop, dejando a los dos McLaren al frente, suspirando por un 'safety car' que les regalase parada gratis. Por si acaso, Verstappen ha imprimido un ritmo brutal para acercarse al máximo a los coches 'papaya'.

Un nuevo incidente, después del toque con Lawson en Zandvoort, ha arruinado la carrera de Sainz, que se ha tocado con Bearman cuando le había ganado el vértice. Hadjar ha aprovechado el doble trompo de los pilotos que le precedían para adelantarles y el madrileño ha caído a la 14ª plaza, por delante del Haas.

Piastri ha parado en la vuelta 46 para afrontar las últimas ocho vueltas con blandos y Norris lo ha hecho en la siguiente, aunque la rueda delantera izquierda se ha atascado y el pitstop del británico ha sido lentísimo, lo que ha dado ventaja inesperada al australiano.

"Oscar, no era esto lo que queríamos, pero debes cambiar la plaza", le han apuntado los de Woking. "El pitstop lento forma parte de las carreras", ha replicado Piastri, que aún así ha dejado pasar a Lando para evitar una 'guerra' innecesaria teniendo en cuenta su renta (34) en la general del campeonato. "A partir de aquí, sois libres para competir", han zanjado en McLaren.

Verstappen, mientras tanto, ya celebraba anticipadamente su tercera victoria de la temporada. Una recompensa merecida que sin embargo, no es significativa en clave de Mundial. Norris, que ha terminado segundo, le resta a Piastri, tercero en el podio y aún líder destacado a falta de ocho carreras, ahora con 31 puntos a su favor.