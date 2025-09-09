Medio millar de personas esperan a La Vuelta en el puente de A Barca de Pontevedra entre banderas palestinas

Unas quinientas personas esperan en el puente de A Barca la llegada del pelotón de La Vuelta a España coreando gritos contra la guerra de Gaza y a la espera del paso del equipo israelí. La protesta cuenta tanto con colectivos activistas y con ciudadanos en general que desde que se inició la manifestación no paran de ondear banderas palestinas y carteles en contra del genocidio.

«¿Las sanciones a Israel dónde están que no se ven?», «Israel asesina, La Vuelta patrocina» o «⁠No es una guerra, es un genocidio» son algunas de las consignas que se pueden escuchar desde los primeros minutos de la concentración.

Concentraciones contra el equipo de Israel por el genocidio en Gaza durante el paso de La Vuelta por Pontevedra / Pedro Mina

En Pontevedra son dos las protestas programadas, unas en la glorieta de A Barca y otra en Manuel del Palacio, a la que asiste el alcalde Miguel Fernández Lores.

Sobre la una de la tarde salen de Combarro todos los corredores, previa presentación de los equipos. Para evitar más tensión se evitará la presentación del equipo israelí, según fuentes de la organización.

El alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, participa en las protestas / Pedro Mina

Se espera que la serpiente multicolor cruce el puente de A Barca y se adentre en Pontevedra a eso de 13:15.

Efectivos de la policía nacional están presentes en las zonas de mayor tensión para evitar que produzcan altercados.