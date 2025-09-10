Se cumplen 30 años de la histórica goleada del Compos al SuperDépor

En la temporada 1989/90, la SD Compostela logró ascender de Tercera División a Segunda B y, en su primer año en la categoría, los blanquiazules consiguieron nuevamente el ascenso. Esta vez a la Segunda División, lo que suponía por primera vez la llegada del fútbol profesional a la capital gallega.

No satisfecho con ello, Caneda decidió tirar la casa por la ventana y fichar jugadores de la categoría de Fabiano o Nacho procedentes del Celta, así como Ohen que llegaba de las inferiores del Real Madrid. Con estas incorporaciones y luego de tres años peleando en la categoría de plata, para la temporada 1994/95 el equipo gallego ya estaba en la élite absoluta del fútbol español tras vencer al Rayo Vallecano en un playoff histórico.

Una tarde mágica

El calendario de la Liga 1995/96 deparaba en la segunda fecha un emocionante derbi gallego entre Compostela y Deportivo en el Estadio de San Lázaro. En la previa, el encuentro era considerado muy desigualado. Por un lado, el Compostela venía de salvarse la anterior temporada en la última jornada y hacía poco que se había instalado en las categorías más altas. Sin embargo, había comenzado el torneo ganando 0-1 de forma sorprendente en Balaídos ante el Celta. Por su parte, el Dépor venía de lograr dos subcampeonatos consecutivos de liga, además de una Supercopa de España ante el Real Madrid hace apenas unos días. Por lo tanto, el favorito era evidente y más teniendo en cuenta los resultados previos entre ambos equipos y los jugadores con los que contaba el equipo coruñés (Mauro Silva, Bebeto, Fran…).

Once de la SD Compostela. / Rubén Nieves

Los locales afrontaron el partido como una gran oportunidad para demostrar todo lo contrario. Había llegado al vestuario picheleiro que en el Dépor se tomaban el partido como un duelo asequible, y así lo corroboran las opiniones periodísticas previas al encuentro. Si a eso le añadimos que la plantilla del Compos estaba repleta de futbolistas que buscaban reivindicarse en la capital gallega como Nacho, Fabiano, José Ramón, Passi u Ohen, nos podíamos imaginar que para los locales no era un partido más. Se pudo ver desde el inicio. Al habitual juego de presión e intensidad de los de Fernando Vázquez se le sumó el acierto de cara a gol, y al descanso ya mandaban por 2-0 con goles de Fabiano y José Ramón, a quien el Dépor había dejado marchar.

Tras el descanso, los locales regresaron del vestuario con la misma intensidad. Apenas habían pasado segundos del comienzo cuando Fabiano puso el tercero después de una gran jugada de Ohen por banda. Poco después, en el 50, los roles se intercambiaron. En esta ocasión fue Fabiano quien con un pase majestuoso puso a correr a un Ohen que luego de amagar al meta coruñés no perdonó y puso el definitivo 4-0, desatando la locura total en la grada.

Sin hablar mucho y jugando a lo que sabían, los muchachos de Fernando Vázquez habían firmado una goleada inesperada, pero a la vez merecida, dejando incluso la sensación de que el marcador podía haber sido más amplio.

Los protagonistas

El éxito de aquel Compos iba más allá del terreno de juego. Cada persona que trabajó para el club durante esa época aportó su granito de arena para lograr que lo que parecía imposible fuera real. Los dos grandes artífices de aquel equipo habían sido José María Caneda, presidente, y Fernando Castro Santos, un entrenador de perfil bajo del fútbol gallego que consiguió llevar al Compostela desde la Tercera División hasta la Primera.

Celebración del conjunto picheleiro. / Rubén Nieves

La política de fichajes del club era muy buena, ya que el perfil que se buscaba era el de un jugador de enorme calidad que por circunstancias no pudo triunfar antes en otro lugar. Por lo tanto el equipo se aseguraba en su plantilla tener a futbolistas no solo con un muy buen nivel, sino también con ganas de demostrar. Desde el eterno capitán, Bellido, que lideraba la zaga hasta Ohen, que era la referencia en punta, el equipo se convirtió en una máquina de ejecutar siempre bien los mismos automatismos: «Éramos una gran familia en la que todos corríamos por todos y en la que cada uno quería demostrar su nivel a la gente», manifestaba José Ramón, exjugador de la esedé.

La temporada 1995/96 es recordada en Santiago con un sabor agridulce. Partidos como este 4-0 ante el Dépor, el 2-1 ante el Barcelona o el memorable subcampeonato de invierno hicieron que acabar la liga en el décimo puesto, firmando tan solo 17 puntos en la segunda vuelta, fuera una gran tristeza y la sensación de oportunidad perdida.

Aunque pueda resultar raro tal contraste entre una y otra fase de la temporada, las razones son tan sencillas como la falta de fondo de armario, la relajación y el desgaste que supone para un club modesto verse tan arriba con el principal objetivo ya logrado. Además, futbolistas de peso de ese vestuario destacan que la pretemporada que hicieron les sirvió mucho al comienzo para imponerse a sus rivales, pero también hizo que la plantilla llegase fundida al tramo final: «Durante el verano hicimos mucho físico, mucho gimnasio y menos balón de lo normal. La preparación fue tan exigente que yo creo que nos perjudicó algo al final de año», comentaba Fabiano.

La afición de la SD Compostela toma las calles de Santiago. / Rubén Nieves

La historia que sostiene al club

Aquel 4-0 es muy lejano pero a la vez muy cercano. Teniendo en cuenta el rival y el contexto, nunca antes se había vivido un día tan especial y eso hace que quien lo vivió lo recuerde con pelos y señales. Días como aquel 10 de septiembre de 1995 hacen afición, crean una comunión entre jugadores y aficionados que se sienten parte de una familia. Partidos como aquel hacen que aún hoy, en Tercera RFEF, haya mucha gente que siga acudiendo al estadio en busca de sus dos horas de pasión y reunión con su gran amor, la SD Compostela: «Yo no vengo a ver al Barcelona o al Madrid, yo vengo a ver a mi Compos, y si por desgracia lo tengo que ver en Tercera RFEF lo veré. Llevo 38 años siguiendo al equipo y hasta que me muera así seguiré», manifiesta Andrés, aficionado picheleiro. Más allá de la categoría, más allá de la situación económica, institucional o deportiva que viva la entidad hay algo que está claro, y es que el Compos es historia.