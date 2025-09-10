Real Madrid y Atlético buscan una plaza en la Liguilla de la Champions

El jueves es un día importante para tanto para el Real Madrid, como para el Atlético de Madrid. Ambos equipos disputan a las 19.00h el primer partido de sus respectivas eliminatorias para poder entrar a la 'liguilla' de la Women's Champions League.

Por un lado, el equipo dirigido por Pau Quesada se enfrenta al histórico Eintracht Frankfurt. Las alemanas han logrado el título europeo hasta en cuatro ocasiones (2002, 2006, 2008, 2015), mientras que el Madrid nunca ha llegado a las semifinales de la Champions.

Precisamente, la temporada pasada fue la vez que más cerca estuvieron de romper su récord personal, puesto que en el partido de ida de los cuartos vencieron al Arsenal por 2 goles a 0. No obstante, las 'gunners' lograron darle la vuelta al marcador en el segundo enfrentamiento y el conjunto blanco cayó eliminado con un resultado global de 2 a 3.

En este sentido, uno de los objetivos del Madrid en esta nueva campaña es de poder competir de tú a tú contra las potencias europeas. Sin embargo, el inicio de curso no ha podido ser más decepcionante y tras las dos primeras jornadas de Liga F, las de Quesada aún no han podido sumar los tres puntos. En el primer encuentro rascaron un empate contra el DUX Logroño en la última jugada del partido y en el derbi madrileño perdieron por 2 goles a 1.

Al Atlético le toca contra el BK Häcken FF

Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrenta al Häcken en su eliminatoria. En este caso, el conjunto sueco también tiene más experiencia en el campeonato europeo que el madrileño, puesto que esta será su novena participación en Europa.

En cambio, el equipo dirigido por Víctor Martín afronta su séptima edición del torneo. En su caso, las rojiblancas cayeron el pasado curso en la primera ronda contra el SK Trondheims-Ørn y su mejor actuación fue la temporada 2019-2020, cuando llegaron a cuartos de final donde se fueron eliminadas ante el Barça.

Además, el inicio de campaña del Atlético ha sido completamente opuesto al del Real Madrid. Las colchoneras, junto a las azulgranas, son las únicas que han ganado los dos primeros enfrentamientos ligueros. Aparte de vencer a las blancas, también golearon al Espanyol por 0 a 5 en su debut.